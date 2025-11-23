France

Inondations : la ville de Cergy au chevet de l’ancienne capitale impériale de Huê

Alors que le Centre du Vietnam, dont la ville de Huê, subissent les lourdes conséquences des catastrophes naturelles les plus graves de ces dernières années, le partenariat décentralisé établi avec la ville française de Cergy s’affirme comme un pilier essentiel de résilience.

>> Aide internationale au Vietnam pour son relèvement après les catastrophes naturelles

>> Solidarité : le Front de la Patrie soutient Lâm Dông, Khanh Hoà, Dak Lak et Gia Lai

>> Hai Phong apporte un soutien financier et sanitaire d’urgence à Dak Lak

La coopération s’est transformée en un véritable soutien solidaire, mobilisant activement non seulement les autorités locales, mais aussi les associations et la diaspora vietnamienne en France, toutes unies pour accompagner l’ancienne capitale impériale dans cette épreuve.

Photo : VNA/CVN

Le Festival de la Solidarité, organisé depuis 25 ans à Cergy pour promouvoir la paix et l’amitié, a cette année pris une résonance particulière. Moussa Diara, maire adjoint chargé de la coopération internationale, a annoncé que la municipalité proposera au Conseil municipal de décembre une aide financière de 25.000 euros (environ 28.810 dollars). Une délégation officielle se rendra également sur place le 5 décembre pour évaluer les besoins et coordonner les projets de reconstruction.

Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy, a souligné la complémentarité unique entre sa "ville nouvelle" de 50 ans et la cité millénaire de Huê, voyant dans cette coopération une porte d’entrée stratégique vers l’Asie. Face aux récentes épreuves, il a réaffirmé son soutien indéfectible aux dirigeants de Huê.

Parallèlement à l’action institutionnelle, la communauté vietnamienne de Cergy s’est mobilisée avec réactivité. Dang Thi Phuong Thao, présidente de l’Association des Vietnamiens de Cergy, a indiqué travailler en coordination avec la mairie pour fournir des aides d’urgence ciblées, telles que des semences et du bétail, essentiels à la reprise des activités agricoles. De son côté, Jacques Nguyên Thai Son, représentant de la diaspora, a fait état d’une collecte immédiate de 60 millions de dôngs et d’une collaboration active avec d’autres associations locales, saluant l’esprit de solidarité exceptionnel des responsables et des habitants de Cergy.

Lors du festival, l’association "Tiếng tơ đồng" a présenté des spectacles de musique traditionnelle de Huê, tandis que des stands gastronomiques et des expositions mettaient en valeur les résultats concrets de ce partenariat. Au-delà de l’aide matérielle, cette mobilisation collective envoie un message fort : "Huê n’est pas seule".

La mission de travail prévue début décembre vise non seulement à renforcer la coopération, mais surtout à mettre en œuvre des projets urgents pour le relèvement post-catastrophe de la ville historique.

VNA/CVN