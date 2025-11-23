Mise en garde contre les fausses informations liées aux inondations dans le Centre

Le ministère de la Police a lancé, ce 23 novembre, une alerte officielle concernant la prolifération inquiétante de fausses informations - y compris de contenus générés par l’intelligence artificielle (IA) - relatives aux inondations dans le Centre du Vietnam.

>> Nouvel appel à projets de lute contre les fausses informations

>> Vingroup porte plainte contre 68 entités et personnes pour diffusion de fausses informations

>> Alerte sur de fausses informations liées au Centre national d’information de crédit

Selon le ministère, des individus malveillants profitent de la situation pour diffuser des contenus fabriqués visant à dénigrer les efforts des autorités ou à inventer des bilans catastrophiques fictifs afin d’attirer des vues ou de solliciter des dons frauduleux.

Ces "infox" se propagent plus rapidement que les communications officielles, semant la confusion parmi la population et entravant sérieusement les opérations de secours sur le terrain.

Photo : VNA/CVN

Face à cette menace, les autorités appellent à la plus grande vigilance et condamnent fermement ces actes de désinformation. Les forces de l’ordre ont immédiatement déployé des mesures techniques rigoureuses pour identifier et sanctionner les auteurs.

Le ministère rappelle que si le partage non intentionnel de fausses informations peut entraîner des sanctions administratives, la diffusion délibérée de contenus mensongers portant atteinte à l’ordre public ou causant de graves conséquences fera l’objet de poursuites sévères.

VNA/CVN