Inondations au Centre : trafic ferroviaire gravement perturbé et 21.000 billets remboursés

En raison de la paralysie simultanée du réseau routier, le secteur ferroviaire a fourni gratuitement plus de 15.000 repas aux passagers, notamment à ceux des convois bloqués aux gares de Diêu Tri et Thap Cham.
|Un train s'arrête en gare en raison des inondations au Centre.
|Photo : VNA/CVN
Pour la seule journée du 23 novembre, neuf trains (SE et SNT) reliant de grandes villes ont dû interrompre leurs opérations.
Concernant les infrastructures, le tronçon Diêu Tri - Quy Nhon est totalement fermé pour réparations.
Sur l’axe Hanoï - Hô Chi Minh-Ville, plusieurs sections, dont Phu Hiêp - Hao Son, demeurent endommagées. Les unités techniques sont mobilisées afin de rétablir la circulation et la vitesse normale dès que les eaux se seront retirées.
VNA/CVN