Inondations au Centre : trafic ferroviaire gravement perturbé et 21.000 billets remboursés

Jusqu’à 11h00 le 23 novembre 2025, les pluies diluviennes touchant les provinces de Gia Lai, Quang Ngai, Dak Lak et Khanh Hoa ont contraint le secteur ferroviaire à suspendre 44 trains de voyageurs et à rembourser plus de 21.000 billets.

>> La Division 305 se mobilise de nuit pour venir en aide aux sinistrées

>> Inondations : le Premier ministre dirige une réunion d’urgence depuis l’Afrique du Sud

>> Le PM ordonne la reconstruction des maisons sinistrées avant le Têt

En raison de la paralysie simultanée du réseau routier, le secteur ferroviaire a fourni gratuitement plus de 15.000 repas aux passagers, notamment à ceux des convois bloqués aux gares de Diêu Tri et Thap Cham.

Photo : VNA/CVN

Pour la seule journée du 23 novembre, neuf trains (SE et SNT) reliant de grandes villes ont dû interrompre leurs opérations.

Concernant les infrastructures, le tronçon Diêu Tri - Quy Nhon est totalement fermé pour réparations.

Sur l’axe Hanoï - Hô Chi Minh-Ville, plusieurs sections, dont Phu Hiêp - Hao Son, demeurent endommagées. Les unités techniques sont mobilisées afin de rétablir la circulation et la vitesse normale dès que les eaux se seront retirées.

VNA/CVN