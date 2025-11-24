La VNA lance une collecte de fonds en faveur des victimes des inondations

Lundi 24 novembre, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a lancé une campagne de collecte de dons en réponse à l’appel du présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, afin d’aider les sinistrés du Centre, durement touchés par les récentes inondations et crues historiques.

Photo : VNA/CVN

L’événement, organisé en format hybride, s’est tenu au siège de la VNA à Hanoï ainsi qu’en visioconférence avec les bureaux régionaux du Centre-Hauts plateaux du Centre et du Sud, et la compagnie ITAXA.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, y a participé.

Ces intempéries exceptionnelles ont frappé plusieurs provinces, notamment celles de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông et d’autres localités, causant des dégâts considérables malgré les efforts préventifs déployés par les autorités et les forces armées face à la montée rapide des eaux.

Bilan provisoire : 102 morts et disparus, 1.154 maisons détruites, près de 186.000 habitations inondées, plus de 80.000 ha de rizières et cultures anéantis, plus de 3,2 millions de têtes de bétail et volaille perdues ou emportées.

Photos : VNA/CVN

Outre les lourdes pertes humaines et agricoles, les infrastructures sont également gravement atteintes : 24 glissements de terrain sur les routes nationales, interruption du trafic ferroviaire dans les provinces de Dak Lak et Khanh Hoà. Les pertes économiques sont estimées à 9.035 milliards de dôngs, dont plus de la moitié pour la seule province de Dak Lak.

Face à cette situation d'urgence, la direction de la VNA a appelé l’ensemble de ses cadres, journalistes et employés à faire preuve de solidarité en participant activement à la campagne de dons (en espèces ou par virement bancaire) jusqu’au 27 novembre 2025, afin d’aider les sinistrés à surmonter cette épreuve et à reconstruire leur vie.

VNA/CVN