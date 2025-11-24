Inondations dans le Centre : Vingroup apporte 500 milliards de dôngs supplémentaires

Face aux inondations dévastatrices qui frappent le Centre, le groupe Vingroup a annoncé ce jour une aide supplémentaire de 500 milliards de dôngs, portant son soutien total à 1.000 milliards de dôngs en moins de deux mois.

>> Plus de 112 milliards de dôngs collectés pour soutenir les sinistrés des inondations

>> Aide internationale au Vietnam pour son relèvement après les catastrophes naturelles

>> Solidarité : le Front de la Patrie soutient Lâm Dông, Khanh Hoà, Dak Lak et Gia Lai

>> Hai Phong apporte un soutien financier et sanitaire d’urgence à Dak Lak

Photo : CP/CVN

Cette nouvelle enveloppe fait suite au paquet de 500 milliards de dôngs annoncé le 1ᵉʳ octobre 2025 après le passage du typhon Bualoi.

La seconde tranche est ciblée sur les provinces les plus touchées : Dak Lak (200 milliards), Khanh Hoa, Gia Lai et Lâm Dông (100 milliards chacune).

Les fonds seront alloués selon des critères de transparence stricts : 100 millions de dôngs pour chaque personne décédée ou disparue, 60 millions pour chaque maison détruite, et 20 millions pour les habitations endommagées à 50% ou plus appartenant à des personnes méritantes, à des ménages pauvres ou quasi pauvres, ainsi qu’aux familles en situation particulièrement difficile.

Le Fonds Thiên Tâm (bras philanthropique de Vingroup) mobilise ses équipes sur le terrain pour une distribution rapide et soutient également la reconstruction d’écoles et d’infrastructures essentielles.

Photo : CP/CVN

Concernant la première tranche post-Bualoi, plus de 350 milliards de dôngs sur les 500 prévus ont déjà été versés dans 25 localités ; le solde est consacré à la réhabilitation d’ouvrages publics.

Acteur majeur de la philanthropie vietnamienne, Vingroup a consacré à ce jour plus de 30.000 milliards de dôngs à des causes sociales, notamment lors de la pandémie de COVID-19 et après le typhon Yagi en 2024.

VNA/CVN