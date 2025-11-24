La police convoque six personnes pour diffusion de fausses informations

La Police de la province de Lâm Dông a annoncé lundi 24 novembre avoir convoqué six personnes pour diffusion de fausses informations concernant les récentes catastrophes naturelles qui ont suscité l’inquiétude de la population.

Photo : VNA/CVN

Les dossiers sont en cours de constitution afin d’être traités conformément à la loi.

Le 23 novembre, le département a convoqué N.T.B.D., née en 1973 et résidant dans la commune de Dôn Duong, pour un interrogatoire suite à la publication, le 20 novembre, d’une fausse information selon laquelle un réservoir d’eau à Dà Lat aurait cédé. Publiée au plus fort des fortes pluies dans la province, cette publication a induit le public en erreur, lui faisant croire que la prétendue rupture de barrage était à l’origine des inondations dans la commune de D’Ran.

Le même jour, cinq autres personnes ont également été convoquées : N.Q.T (né en 1993), M.P.T (né en 2003) et L.T.N.N (né en 1993), tous trois résidant dans le quartier de Xuân Huong (district de Dà Lat) ; et N.T.H.L (né en 1995), résidant dans le quartier de Lâm Viên (district de Dà Lat). Ces quatre personnes co-administrent la page Facebook "D.L", qui compte 627.000 abonnés. La cinquième personne, T.V.T (né en 1996 et résidant dans le quartier de Xuân Huong (district de Dà Lat), est l’administrateur de la page Facebook "D.L.R.V.C.T", qui compte 18.000 abonnés.

Ils ont été convoqués pour avoir publié, le 20 novembre, de fausses informations affirmant que "les réserves de carburant de Dà Lat seraient épuisées d’ici un ou deux jours". Il est à noter que la page "D.L.R.V.C.T" a également partagé un message non vérifié affirmant que "tous les cols ont subi des glissements de terrain et des ruptures de chaussée - est-ce considéré comme une catastrophe ?"

Au commissariat, les individus ont admis avoir consulté des informations incomplètes en ligne et entendu des rumeurs à ce sujet. Sans en vérifier l’exactitude, ils se sont empressés de publier ces affirmations, ont-ils déclaré, afin d’avertir la population et de l’aider à trouver un abri. Ils croyaient également qu’en raison des fortes pluies persistantes et des risques de glissements de terrain, les camions-citernes seraient interdits d’accès à Dà Lat, ce qui les a incités à diffuser ces alertes trompeuses.

Cependant, toutes les informations qu’ils ont publiées étaient fausses. Le département a souligné que des pages communautaires telles que "D.L" et "D.L.R.V.C.T", qui comptent un grand nombre d’abonnés, avaient propagé de fausses informations, provoquant la panique au sein de la population. Cela a entraîné des ruées vers les magasins pour acheter et stocker de l’essence et du pétrole, ce qui a engendré des pénuries locales et accru les risques d’incendie et d’explosion.

La police a exhorté les résidents à rester vigilants face aux informations diffusées sur les réseaux sociaux et à se fier aux communiqués officiels publiés par les agences d’État, les médias et les sources de communication vérifiées. Il leur a été conseillé de ne pas diffuser ni partager de contenu non vérifié, d’autant plus que les fausses informations générées par l’intelligence artificielle se répandent de plus en plus.

La Police provinciale a ajouté que toute publication ou tout partage d’informations fabriquées ou non vérifiées concernant les tempêtes, les inondations ou autres catastrophes naturelles fera l’objet d’une enquête et sera poursuivi conformément à la loi.

VNA/CVN