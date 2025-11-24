Une nouvelle vague de froid intense va s’abattre sur le Nord

Une nouvelle masse d’air froid se déplace vers le sud et toucher le Nord du Vietnam dans quelques jours, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Photo : VNA/CVN

Le Nord connaîtra une vague de froid persistante avec l’arrivée d’un nouveau front froid le 25 novembre. Ce froid affectera les régions du Nord-Est et du Centre-Nord à partir de l’après-midi du 24 novembre, avant de se propager aux régions du Nord-Ouest et du Centre, a-t-il indiqué.

À partir du 25 novembre, les températures chuteront significativement dans le Nord et le Centre-Nord, et certaines zones montagneuses connaîtront un froid intense. Les températures minimales devraient se situer entre 12 et 15°C, et descendre en dessous de 10°C en haute montagne.

De fortes pluies sont prévues dans les provinces du Centre, de Thua Thiên-Huê et Dà Nang à Quang Ngai et Gia Lai. Les pluies, combinées à un relief complexe, pourraient provoquer des inondations dans les zones urbaines et industrielles de basse altitude, des crues soudaines des petits cours d’eau et des glissements de terrain dans les régions montagneuses.

Les régions du Nord et du Centre-Nord subissent les premières fortes gelées de cet hiver, avec des températures chutant à 13-17°C en plaine et à 5-7°C en altitude.

Tôt le 21 novembre, un léger gel a été observé autour du pic Fansipan, dans la province de Lào Cai (Nord), alors que la température a chuté à 0°C, marquant ainsi les premières gelées de l’hiver 2025-2026.

Les premières vagues de froid de cette saison sont apparues avec une forte intensité et une fréquence élevée. Le Dr Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint du NCHMF, a déclaré que l’activité de froid la plus intense se produit généralement de décembre à février.

Les températures hivernales de cette année dans les provinces du Nord devraient rester proches des moyennes saisonnières. De fortes vagues de froid devraient débuter fin décembre 2025 et s’intensifier en janvier et février 2026.

Le Dr Hoàng Phuc Lâm a souligné que ces vagues de froid pourraient toucher non seulement les régions montagneuses du Nord, mais aussi le delta du fleuve Rouge et les provinces du Centre-Nord, notamment Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh.

En particulier, ces vagues de froid intenses pourraient provoquer du gel, du verglas et des chutes de neige sur les hauts sommets des provinces du Nord telles que Lào Cai et Lang Son. Il est conseillé aux habitants de suivre attentivement les prévisions météorologiques et de prendre des mesures pour protéger leur santé, leurs cultures et leur bétail durant cette épisode de froid.

VNA/CVN