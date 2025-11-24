Lutte contre les fléaux naturels par l’administration à deux niveaux : Toute la vérité

Les tempêtes et inondations successives, d’une puissance destructrice sans précédent, qui ont frappé les régions du nord et du centre en octobre et novembre, ont mis à rude épreuve le nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux. Cependant, ces événements ont permis à de nombreuses provinces et villes de démontrer l’efficacité du principe de la "mobilisation générale" en matière de prévention et de gestion des catastrophes.

Photo : VNA/CVN

L’article 4 de la Loi sur la prévention et la gestion des catastrophes naturelles de 2013 énonce les principes fondamentaux de la prévention et de la gestion des catastrophes, à savoir la prévention proactive, l’intervention rapide et le rétablissement rapide et efficace.

Cette responsabilité incombe à l’État, aux organisations et aux individus, l’État jouant un rôle de premier plan, les organisations et les individus prenant des initiatives et les communautés se soutenant mutuellement.

La prévention et la gestion des catastrophes doivent être mises en œuvre selon le principe des quatre piliers de l’intervention sur le terrain : commandement sur le terrain, forces sur le terrain, moyens et approvisionnements sur le terrain, et logistique sur le terrain.

Depuis l’entrée en vigueur du modèle d’administration locale à deux niveaux le 1er juillet 2025, les responsabilités des autorités, du niveau central au niveau local, en matière de prévention et de gestion des catastrophes ont été définies de manière plus précise et rigoureuse.

Le 9 juillet, le gouvernement a publié le décret n°200/2025/ND-CP précisant plusieurs dispositions de la loi sur la défense civile.Plus précisément, le Comité national de pilotage de la défense civile est un organe de coordination intersectoriel créé par le Premier ministre.

Fonctionnant simultanément, il conseille le gouvernement et le Premier ministre sur l’organisation, la direction et la gestion des activités de protection civile à l’échelle nationale.

Le Premier ministre en assure la présidence et un vice-Premier ministre en est le vice-président permanent.

Pour répondre aux exigences du nouveau modèle administratif, la loi définit également les fonctions des comités de commandement de la protection civile aux niveaux provincial et communal, conférant ainsi aux autorités locales des responsabilités et des pouvoirs accrus en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles.

Lors des récentes vagues de fortes pluies et d’inondations dans les régions du Nord et du Centre, le principe de la "mobilisation immédiate" s’est avéré très efficace, notamment pour encourager l’engagement proactif des autorités provinciales et communales ainsi que des populations locales, contribuant ainsi à minimiser l’impact des catastrophes.

Cette approche proactive a été clairement démontrée par le fait que les autorités provinciales et municipales n’ont pas attendu de directives du niveau central pour agir. Immédiatement après les fusions provinciales et la mise en place de la structure à deux niveaux, les présidents des comités populaires de localités telles que Lào Cai, Thai Nguyên, Phu Tho, Ninh Binh, Quang Tri, Khanh Hoa, Lâm Dông, Gia Lai et Dak Lak ont veillé à la continuité du leadership et de la direction.

Photo : VNA/CVN

Ils ont suivi de près l’évolution de la situation et ont mis en œuvre rapidement et efficacement des missions de prévention, d’intervention, de rétablissement et de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe, conformément au principe "quatre sur place" et aux conditions spécifiques de leurs localités.

Avec la mise en œuvre du nouveau modèle administratif, les communes et les quartiers ne sont plus tributaires des directives des districts intermédiaires. Ils deviennent ainsi plus proactifs et autonomes dans la mobilisation de leurs habitants face aux tempêtes et aux inondations.

La commune de Duy Nghia, dans la ville de Dà Nang (Centre), en est un exemple typique. De fortes pluies prolongées en amont ont provoqué la crue de la rivière Thu Bôn, dépassant son niveau historique. Les eaux tumultueuses ont emporté des portions de la digue dans le quartier d'An Luong, menaçant directement plus de 70 habitations riveraines.Les autorités locales ont rapidement mobilisé plus de 1.000 personnes, parmi lesquelles des officiers, des militaires, des miliciens, des membres de syndicats de jeunesse et des habitants des villages voisins, pour renforcer la digue toute la nuit et assurer la sécurité des personnes et des biens des riverains.

Cela témoigne clairement que la "réorganisation des limites administratives" a atteint son objectif : rapprocher le gouvernement des citoyens, renforcer les liens avec eux et mieux répondre à leurs besoins.

Le dynamisme et la réactivité dont a fait preuve le système d’administration locale à deux niveaux dans la conduite, la direction et la mise en œuvre des mesures de prévention des tempêtes et des inondations, que les responsables locaux soient des fonctionnaires autochtones ou des personnes transférées, ont été salués par le Premier ministre.

Depuis l’Algérie, où le Premier ministre Pham Minh Chinh était en visite officielle, il a félicité les dirigeants des comités populaires et des services compétents des provinces de Lâm Dông, Khanh Hoa, Dak Lak et Gia Lai pour leur intervention rapide qui a permis d’évacuer et de reloger près de 19.000 familles, soit plus de 60.000 personnes, hors des zones dangereuses, réduisant ainsi considérablement les pertes humaines et matérielles pour les populations locales.

Actuellement, certains ignorent délibérément les efforts déployés par les autorités locales des provinces du centre pour lutter contre les tempêtes et les inondations, sauver des vies et protéger les biens des citoyens. Ils profitent des conséquences tragiques des catastrophes naturelles pour discréditer les acquis de la rationalisation de l’appareil administratif, la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux et la rotation des responsables aux échelons provincial et communal.

Surmonter les conséquences des catastrophes naturelles

Ceux qui nourrissent des préjugés profondément ancrés ou dont la perception est déformée ne voient que les pertes et les amplifient, refusant d’adopter une vision objective de la situation.

Ils ferment les yeux sur les images des responsables locaux présents sur les lieux critiques pour diriger les opérations de secours en cas d’inondation, et sur les nombreux exemples de personnes se sacrifiant pour la sécurité de leurs concitoyens.

Il est profondément regrettable que, tandis que les autorités locales et les populations des zones sinistrées déploient tous les efforts possibles pour surmonter les conséquences des catastrophes naturelles ; tandis que les autorités centrales et locales du pays apportent un soutien concret aux communautés touchées ; et tandis que la communauté internationale exprime sa solidarité avec le Vietnam, tant matériellement que spirituellement, des éléments hostiles continuent de répandre des allégations mensongères et diffamatoires.

Plus inquiétant encore, certaines personnes mal informées les aident involontairement en partageant de fausses informations, compromettant ainsi les efforts déployés pour venir en aide aux sinistrés.

VNA/CVN