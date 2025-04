Exploitation du potentiel du commerce électronique au service des exportations

Photo : VNA/CVN

Le programme "Vendez à l'échelle mondiale avec Shopee" (SIP), lancé par Shopee il y a quatre ans, a attiré à lui seul près de 400.000 vendeurs vietnamiens et continue de progresser régulièrement chaque mois. Grâce au SIP, ces vendeurs ont promu plus de 15 millions de produits sur les marchés internationaux, notamment en Malaisie, à Singapour, aux Philippines, en Thaïlande et à Taïwan, contribuant ainsi à une augmentation constante des ventes moyennes des vendeurs, de l'ordre de 20 à 30% par mois.

Selon un rapport de Cognitive Market Research, le marché mondial du commerce électronique transfrontalier était évalué à 791,5 milliards de dollars l'année dernière, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 30,5% de 2024 à 2031. Début 2019, Amazon a établi Amazon Global Selling Company au Vietnam pour fournir aux entreprises vietnamiennes des connaissances professionnelles liées à la vente sur sa plateforme.

Newbam, une marque vietnamienne de noix de cajou appartenant à Organic Viet Food (OVF), a réussi son exportation via Amazon grâce à une compréhension approfondie des tendances et de la demande des consommateurs. La Société par actions vietnamienne d'alimentation et de boissons, avec sa marque de jus de fruits VINUT, est également un exemple typique de réussite à l'exportation via Amazon.

Photo : VNA/CVN

Les exportations en ligne du commerce électronique de détail (B2C) continuent de croître rapidement. Selon les estimations d'Access Partnership, avec la mise en œuvre des exportations des petites et micro-entreprises au cours des dernières années, le chiffre d'affaires des exportations en 2027 devrait atteindre 5,5 milliards de dollars. Cependant, une mise en œuvre synchrone et énergique par les entreprises et les parties concernées pourrait porter ce chiffre à 13 milliards de dollars.

Bien que le commerce électronique transfrontalier se développe de manière croissante, le nombre d’entreprises participant à l’exportation en ligne ne représente qu'une très faible proportion du total des centaines de milliers d’entreprises manufacturières et exportatrices en activité.

Pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’essor du commerce électronique transfrontalier, de nombreux pays se concentrent sur l’élaboration et le perfectionnement de politiques visant à aider les entreprises à adopter et à mettre en œuvre le commerce électronique transfrontalier comme un outil efficace d’expansion de marché.

Dans le Plan directeur national de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030, l’une des tâches importantes est de promouvoir l’exportation de produits "Made in Vietnam" vers les marchés internationaux, tout en soutenant les PME pour améliorer leur compétitivité afin qu’elles puissent stimuler leurs ventes sur le marché mondial.

Mais surtout, qu'elles exportent directement ou en ligne, les entreprises doivent proposer des produits répondant aux critères des marchés cibles, notamment le respect de la production durable, la réduction des émissions, les facteurs environnementaux et l'utilisation d'emballages verts (recyclés), autant d'éléments qui les aideront à se rapprocher des acheteurs mondiaux.

VNA/CVN