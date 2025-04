De premières entreprises vietnamiennes reçoivent des certificats de neutralité carbone

La Société par actions du lait TH et la SARL d'eau pure Nui Tiên, filiales du groupe laitier TH True Milk, ont reçu, le 4 avril, des certificats de neutralité carbone selon la norme PAS 2060:2014.

Il s'agit des premières entreprises vietnamiennes à être évaluées et certifiées par Control Union, un prestigieux organisme de certification international indépendant.

En 2023, l'usine de lait frais TH True Milk, exploitée par la société par actions du lait TH, a abandonné l'utilisation de chaudières à combustibles fossiles pour les remplacer intégralement par des chaudières à biomasse, contribuant ainsi à réduire les émissions de plus de 7.000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO 2 ).

L'ensemble des lampes à halogénures métalliques haute pression de l'usine a été remplacé par des LED, ce qui a permis de réaliser des économies d'électricité et de réduire les émissions d'environ 214 tonnes d'équivalent CO 2 .

Par ailleurs, l'entreprise a mis en œuvre une série d'initiatives visant à réduire les émissions et à améliorer l'efficacité de la production, ainsi que d'autres activités de réduction des émissions, notamment la plantation d'arbres et la minimisation de l'utilisation de plastiques.

En parallèle, la société d'eau pure Nui Tiên s'est concentrée sur des solutions de réduction des plastiques et a renforcé sa coopération avec ses partenaires pour développer son système solaire existant, réduisant ainsi les émissions de près de 1.000 tonnes de CO 2 par an.

Elle prévoit également de convertir progressivement l'utilisation des combustibles fossiles en énergies renouvelables et de planter davantage d'arbres.

Solutions de réduction des émissions

D'ici 2025, la priorité sera accordée à la conversion du combustible des chaudières, qui utilisent du pétrole DO (combustible fossile), en combustible de biomasse (bois de chauffage, balles de riz, sciure et sous-produits de l'industrie de transformation du bois).

Grâce à ces actions, la quantité totale d'émissions de CO 2 neutralisées par la société par actions laitière TH s'élève à 26.670 tonnes, et celle de la société d'eau pure Nui Tiên atteint 11.631 tonnes de CO 2 .

Wouter Melis van Ravenhorst, directeur exécutif de la filiale vietnamienne de Control Union, a réitéré que le processus d'évaluation des projets de neutralité carbone du groupe laitier TH True Milk a été mené rapidement, grâce aux efforts du groupe pour investir dès le départ dans des technologies de pointe et dans le renouvellement et la mise en œuvre de solutions de réduction des émissions.

