Les jeunes vietnamiens surfent la vague de la lecture numérique

Selon les statistiques de la plateforme de livres électroniques Waka, les Vietnamiens lisent en moyenne 13 heures et 15 minutes par semaine sur cette application, en particulier chez des jeunes âgés de 18 à 24 ans, qui sont à l’avant-garde de cette tendance.

Le livre numérique est devenu une tendance prisée chez les jeunes grâce à sa praticité, son format compact, sa facilité de transport, et la possibilité de lire en toutes circonstances.

Photo : ND/CVN

Le livre numérique peut être considéré comme une solution complémentaire à la lecture traditionnelle, constituant un signe encourageant à une époque où les jeunes lecteurs sont de plus en plus attirés par des formes de divertissement modernes et variées.

Les données de Waka montrent une évolution positive de l’habitude de lecture chez les Vietnamiens, ils lisent davantage, de manière plus intelligente et plus moderne.

Le temps de lecture moyen chaque semaine de 13h15 dépasse même celui des pays réputés pour leur culture de la lecture comme l’Inde (10h42), la Thaïlande (9h24) ou la Chine (8h). Ce sont les jeunes, en particulier le groupe des 18-24 ans, qui est à la tête de cette tendance.

La lecture de livres numériques n’est pas seulement légère et pratique, avec de nombreux titres réunis dans un seul appareil électronique, mais elle permet aussi aux lecteurs de réaliser des économies non négligeables.

Selon Waka, un lecteur lit en moyenne 3 livres par semaine, soit 12 à 15 livres par mois.

En format papier, cela représenterait un coût d’environ 1,8 million de dôngs par an.

En revanche, avec un abonnement mensuel sur Waka, cela ne coûte qu’un verre de thé au lait pour accéder à une bibliothèque couvrant tous les genres.

De plus, 65% des lecteurs sur Waka consacrent plus de 5 heures par semaine à la lecture, principalement sur smartphone, une solution flexible, peu encombrante, et utilisable à tout moment, n’importe où.

Concernant le contenu, selon les statistiques de Waka, les catégories littérature, de développement personnel et d’éducation parentale sont les plus populaires.

Parmi celles-ci, la littérature arrive en tête avec 28%, notamment les romans sentimentaux, psychologiques et de divertissement.

Les livres sur les compétences personnelles représentent 21 %, en deuxième position, ce qui montre un fort besoin de développement personnel chez les jeunes lecteurs.

Les ouvrages sur l’éducation des enfants représentent 15%, principalement lus par les femmes âgées de 25 à 34 ans.

Les thématiques comme le business et l’investissement (14%), la littérature jeunesse (8%), ou les sciences et technologies (4%) figurent également dans le top, prouvant que les lecteurs ne cherchent pas uniquement du divertissement, mais aussi des connaissances pratiques pour l’étude, le travail et la vie familiale.

D’après Waka, 87 % des utilisateurs sont actuellement basés au Vietnam, mais la plateforme est en expansion, notamment dans les communautés vietnamiennes à l’étranger, comme aux États-Unis (3%), au Japon, en République de Corée, en Australie et au Canada. La carte des lecteurs montre une répartition avec 43% dans le Sud, 37% dans le Nord, et 20 % dans le Centre du pays. En particulier, 59% des lecteurs sont des femmes, avec une proportion très élevée dans la tranche 18-24 ans (70%). Cela indique que les femmes jouent un rôle majeur dans la promotion de la culture de lecture numérique actuelle.

Depuis son lancement en 2014, Waka a débuté avec un simple objectif : encourager chacun à lire 48 minutes par semaine.

Dix ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par près de 12, atteignant 9 heures et 44 minutes, un accomplissement remarquable à l’ère où la technologie bouleverse profondément nos habitudes de consommation de contenu.

NDEL/VNA/CVN