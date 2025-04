Vietjet ouvre quatre nouvelles liaisons entre le Vietnam et Pékin et Guangzhou.

Le 2 avril, pour élargir continuellement les connexions avec le monde, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé quatre nouvelles liaisons internationales reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Pékin et Guangzhou (Chine).

Les trois nouvelles liaisons internationales Hô Chi Minh-Ville - Pékin, Hô Chi Minh-Ville - Guangzhou et Hanoï - Guangzhou ont été officiellement inaugurées le 30 mars, tandis que la ligne Hanoï - Pékin a été ouverte le 1er avril. Cela crée des opportunités pour les passagers, renforce la connexion entre le Vietnam et la Chine et favorise les échanges culturels, économiques et touristiques entre les deux pays, ainsi qu’au niveau régional et mondial.

De nombreux dirigeants vietnamiens du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Construction, de l'Autorité nationale de l'aviation civile, des aéroports, ainsi que des représentants du consulat général de Chine à Hô Chi Minh-Ville ont félicité l'ouverture de ces nouvelles liaisons et accueilli les premiers passagers des vols Vietjet à destination de Pékin et de Guangzhou.

Le vol Hô Chi Minh-Ville - Pékin est opéré quotidiennement, reliant la métropole économique du Vietnam à l'aéroport de Daxing (Pékin). La ligne Hanoï - Pékin propose des vols les mardis, jeudis et samedis au départ de l'aéroport international Nôi Bài, et dans l’autre sens, au départ de Pékin, les mercredis, vendredis et dimanches. Les vols entre Hô Chi Minh-Ville et Guangzhou sont également assurés tous les jours, avec une correspondance vers l'aéroport de Baiyun (Guangzhou). Enfin, la ligne Hanoï - Guangzhou est exploitée quotidiennement, offrant ainsi plus de commodité aux passagers pour leurs trajets aller et retour.

Élargissement du réseau

Nguyên Thanh Hà, vice-président de Vietjet, a déclaré: "Avec sa stratégie d'expansion continue du réseau et son engagement à proposer des vols à des tarifs avantageux, Vietjet est heureuse de lancer quatre nouvelles liaisons vers des pôles économiques, culturels et touristiques majeurs en Chine, dans la région et dans le monde, notamment Pékin et Guangzhou. Ces nouvelles lignes entre le Vietnam et la Chine contribuent à l’élargissement du réseau de Vietjet."

Depuis son premier vol vers la Chine en 2014, Vietjet n'a cessé d’étendre son réseau, reliant le Vietnam à plus de 50 destinations à travers les villes et provinces chinoises. Il est désormais plus facile que jamais d’explorer la Chine grâce aux vols Vietjet à destination de Shanghai, Chengdu, Xi'an, et désormais Pékin et Guangzhou. Fidèle à son esprit dynamique et convivial, Vietjet s’engage à offrir aux voyageurs une expérience agréable à bord d’une flotte moderne et économe en carburant, avec un équipage professionnel et attentionné.

En outre, les passagers peuvent savourer un menu de plats chauds, frais et savoureux mettant à l’honneur les cuisines vietnamienne, chinoise, indienne et internationale, avec des spécialités telles que le Phở Thìn (soupe de nouilles au bœuf de la marque Thin), le bánh mì (sandwich vietnamien) ou encore le café au lait glacé.

Vietjet propose également divers programmes culturels et artistiques uniques. Voyagez en toute sérénité avec l’assurance SkyCare gratuite pour tous les passagers et profitez d’offres exclusives grâce au programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

Tân Dat/CVN