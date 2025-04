Le programme de fidélité de Vietjet remporte le prix "Best Use Of Digital Technology"

Le programme de fidélité de la Compagnie aérienne Vietjet, Vietjet SkyJoy, a brillamment remporté le Prix "Best Use of Digital Technology" (Meilleure utilisation de la technologie numérique) aux Asia Pacific Loyalty Awards 2025, organisés à Melbourne, en Australie.

Photo : Vietjet/CVN

Le prix vise à honorer l'excellence et l'innovation des programmes de fidélisation des clients dans la région Asie-Pacifique.

Les Asia Pacific Loyalty Awards comptent parmi les distinctions les plus prestigieuses dans le domaine du marketing et de la fidélisation, rassemblant les marques les plus influentes de divers secteurs.

Grâce à cette victoire, Vietjet affirme son rôle de pionnier dans l'application des technologies numériques offrant à ses clients une expérience fluide, pratique et riche en valeur ajoutée.

Lancé en mai 2023, Vietjet SkyJoy est rapidement devenu l’un des programmes de fidélité les plus attractifs du marché, avec plus de 15 millions de membres à ce jour. Ce programme permet aux clients d’accumuler des points SkyPoint grâce à leurs vols et leurs transactions auprès de centaines de partenaires de renom issus de divers secteurs : banques, voyages, gastronomie, commerce de détail… Ces points peuvent ensuite être échangés contre des billets d’avion, ainsi que divers produits et services dans les domaines du tourisme, de la restauration et du shopping.

Le point fort qui a permis à Vietjet SkyJoy de remporter le prix Asia Pacific Loyalty Awards 2025 réside dans sa plateforme numérique avancée. Celle-ci permet aux membres de gérer facilement leur compte et d'effectuer des transactions de points via l’application mobile SkyJoy. Cette application personnalise également l’expérience utilisateur en proposant des offres adaptées aux préférences de chaque membre, renforçant ainsi leur engagement avec la marque.

De plus, le système de paiement flexible de Vietjet SkyJoy facilite l’échange des SkyPoints grâce à plusieurs méthodes, allant du QR code aux portefeuilles électroniques, offrant ainsi une commodité maximale dans l’utilisation des points de fidélité.

Le prix "Best Use of Digital Technology" témoigne des efforts constants de Vietjet pour innover et offrir une qualité exceptionnelle à ses membres. À l’avenir, Vietjet SkyJoy prévoit d’élargir son écosystème de partenaires, d’introduire de nouvelles fonctionnalités et d’optimiser continuellement sa technologie, affirmant ainsi son statut de choix privilégié pour les voyageurs en quête d’expériences uniques et mémorables.

Auparavant, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy avait déjà été récompensé dans la catégorie "Emerging Digital Solutions & Ecosystem" aux ASOCIO International Awards 2024, organisés à Tokyo, au Japon, du 6 au 8 novembre 2024, grâce à son innovation et à son expérience entièrement digitalisée d’immense valeur pour ses clients.

Minh Thu/CVN