Vietjet - AV AirFinance : un accord de 300 millions d'USD pour étendre leur flotte

Ces accords, conclus avec des institutions financières américaines de premier plan, devraient soutenir l'ambitieux plan de développement de la flotte de Vietjet, qui prévoit la livraison de près de 300 avions entre 2025 et 2027.

Photo : VNA/CVN

L'accord a été officialisé lors d'une cérémonie de signature en présence du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc et d'autres hauts responsables du gouvernement vietnamien, dans le cadre de leur visite de travail visant à renforcer les liens économiques et commerciaux entre les États-Unis et le Vietnam.

Le Pdg d'AV AirFinance, Stephen Murphy, a souligné l'engagement de son entreprise envers l'expansion de Vietjet. "Ce nouvel engagement reflète notre relation solide et notre volonté de soutenir la croissance renouvelée de Vietjet dans la région Asie-Pacifique grâce à des avions de nouvelle génération", a-t-il ajouté.

À partir de 2025, Vietjet devrait recevoir le premier lot d'avions Boeing 737 MAX de sa commande historique de 200 appareils, un contrat évalué à plus de 24 milliards de dollars. L'accord avait été initialement annoncé le 27 février 2019 au Vietnam, en présence du président américain de l'époque, Donald Trump. Dans le cadre de sa stratégie d’expansion mondiale, la compagnie aérienne étudie également la possibilité d’augmenter encore cette commande.

Outre sa collaboration avec Boeing, Vietjet a établi des partenariats stratégiques à long terme avec de grandes entreprises américaines, notamment GE, Pratt & Whitney et Honeywell, pour une valeur contractuelle totale approchant les 50 milliards de dollars. Des négociations en cours devraient ajouter 14 milliards de dollars supplémentaires.

Parmi ceux-ci, les accords de moteurs et de services techniques avec GE et Pratt & Whitney ont à eux seuls dépassé une valeur combinée de 10 milliards de dollars. Vietjet étend également ses alliances technologiques avec des entreprises américaines telles que Microsoft, Apple et Google, et étudie une collaboration avec SpaceX pour intégrer des technologies de pointe dans sa flotte.

Ces contrats de grande valeur devraient jouer un rôle important dans la réduction du déséquilibre commercial entre le Vietnam et les États-Unis.

Avec une vision stratégique de développement d'une flotte moderne et d'expansion de son réseau de vols internationaux, Vietjet exploite actuellement plus de 115 nouveaux avions économes en carburant et détient des commandes pour plus de 400 appareils supplémentaires.

Célébrant cette étape importante, la présidente de Vietjet, Nguyên Thi Phuong Thao, a affirmé sa détermination à travailler sans relâche et à favoriser des partenariats mondiaux, servant de pont pour promouvoir la coopération culturelle, économique et technologique entre le Vietnam, les États-Unis et le reste du monde.

VNA/CVN