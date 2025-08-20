Le Politburo du Parti travaille avec Son La, Thanh Hoa, Bac Ninh et Lang Son

Les groupes de travail du Politburo n°1 et n°2, présidés respectivement par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Tranh Mân, se sont exprimés sur les projets de documents et de plans du personnel à soumettre aux congrès des Comités du Parti des provinces de Son La, Thanh Hoa, Bac Ninh et Lang Son pour le mandat 2025-2030.

Les projets de documents comprennent les rapports politiques, les rapports d’évaluation de la direction des comités exécutifs des comités du Parti des provinces de Son La, Thanh Hoa, Bac Ninh et Lang Son pour le mandat 2025-2030, leurs plans du personnel pour le mandat 2025-2030, et les projet de résolutions de leurs congrès.

Après l’écoute des projets de documents présentés par les comités permanents des Comités du Parti de ces provinces, les groupes de travail du Politburo n°1 et n°2 ont noté qu’ils avaient évalué de manière globale les résultats des cinq dernières années, soulignant les limites, les causes et les leçons apprises.

Les orientations, les objectifs, les tâches et les solutions pour la période 2025-2030 témoignent d’une volonté politique et d’une vision de développement, en identifiant clairement les tâches clés et les percées en matière de développement; saisissent et concrétisent les politiques et orientations majeures des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti et des résolutions récemment publiées par le Comité central du Parti et le Politburo, ont-ils déclaré.

Les membres du Politburo et du secrétariat du Comité central du Parti se sont mis d’accord pour l’essentiel avec les projets de documents des provinces. Ils ont clarifié davantage les résultats et les limites restants, complété et mis en avant le potentiel, les atouts et les orientations stratégiques durant la nouvelle période ainsi que les demandes pour chaque localité.

Ils ont également demandé aux provinces d’étudier et d’intégrer pleinement les avis des membres du Politburo et du secrétariat du Comité central du Parti, ainsi que les commentaires des comités, des ministères et des branches sous l’autorité centrale pour finaliser les documents à soumettre aux congrès.

Le 21 août 2025, le Politburo travaillera avec des représentants des comités permanents des Comités du Parti de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

