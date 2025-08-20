Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux

Le mardi 19 août, les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont organisé une grande réception à l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025). L’événement a mis en lumière la volonté de la métropole de renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux.

>> Promotion de la coopération entre Cân Tho et ses partenaires australiens

>> Un colloque à Sydney renforce la coopération entre le Vietnam et l’Australie

>> Une kyrielle d’événements au Palais présidentiel à Hanoï

La cérémonie a réuni les dirigeants municipaux, les consuls généraux ainsi que des représentants d’organisations et d’entreprises étrangères. Le président du Comité populaire de la ville, Nguyên Van Duoc, a rappelé les moments forts de l’histoire vietnamienne. Il a souligné qu’au cours de ces huit dernières décennies, sous la direction du Parti communiste et en s’inspirant du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, le peuple vietnamien avait surmonté nombre de défis, remportant victoire après victoire.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Duoc a affirmé que Hô Chi Minh-Ville avait toujours joué un rôle de pionnier dans l’édification et le développement du pays. La ville est fière d’avoir contribué de manière significative aux grandes réalisations du Vietnam.

Exprimant sa gratitude envers les pays et villes du monde, les partenaires internationaux, les investisseurs et les amis étrangers – notamment les Vietnamiens d’outre-mer – pour leur précieux soutien, il a assuré que la ville continuerait à promouvoir un esprit de confiance, d’autonomie et de fierté nationale, en plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de ses priorités et en considérant ces dernières comme moteur de développement pour poursuivre son essor.

Hô Chi Minh-Ville souhaite continuer à bénéficier de l’accompagnement, du soutien et de la coopération étroite de ses partenaires internationaux ainsi que des peuples épris de paix, grâce au rôle de passerelle joué par les diplomates et les représentants d’organisations internationales, afin de bâtir ensemble un avenir de prospérité partagée.

De son côté, Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba, a rappelé la portée historique de la Déclaration d’indépendance lue par le Président Hô Chi Minh le 2 septembre 1945. Elle a souligné que ce texte fondateur, qui avait donné naissance à la République démocratique du Vietnam, avait été une étape décisive menant aux victoires ultérieures, dont la réunification du pays. Elle a ajouté que la Déclaration d’indépendance vietnamienne conservait toute sa valeur dans le cœur des Vietnamiens, non seulement pour sa portée historique et juridique, mais aussi pour les valeurs humanistes et patriotiques qu’y avait défendues le Président Hô Chi Minh.

Admirative des réalisations du Vietnam au cours des 80 dernières années, Ariadne Feo Labrada s’est dite convaincue que Hô Chi Minh-Ville connaîtrait un développement encore plus vigoureux et resterait un moteur essentiel de la croissance socio-économique nationale.

En marge de la réception, une exposition de photos intitulée « Hô Chi Minh-Ville : coopération et développement vers une nouvelle ère » a été inaugurée au Palais de la Réunification, où une sélection de produits locaux emblématiques a également été présentée.

VNA/CVN