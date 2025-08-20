L'appareil gouvernemental, pilier de la transformation nationale

"L'appareil gouvernemental, à travers les différentes périodes, a constamment bâti les fondations de la transformation nationale ". C'est en ces termes que le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a salué le rôle et les contributions du gouvernement lors de la célébration de son 80 e anniversaire, marquant sa fondation le 28 août 1945.

S’exprimant à la cérémonie organisée le 20 août à Hanoï, le chef du Parti a rappelé les défis auxquels ont fait face les générations de dirigeants du gouvernement, depuis la naissance de la République démocratique du Vietnam. Ils ont agi non seulement comme administrateurs, mais aussi comme "soldats de première ligne" et "architectes" d'un État de droit socialiste dans des conditions extrêmes.

Photo: VNA/CVN

Tô Lâm a souligné le rôle du gouvernement pendant les deux longues guerres de résistance, où il a su transformer de faibles ressources en une force nationale, en organisant la production et en mobilisant la population pour le front. Après la réunification, une nouvelle mission a vu le jour : la reconstruction et le développement, avec le lancement du "Renouveau" (Dôi moi) qui a transformé l'économie centralisée en une économie de marché à orientation socialiste.

Le dirigeant a affirmé que chaque plan quinquennal et chaque projet d'infrastructure stratégique était une brique dans la grande construction de la Patrie. Il a souligné que le gouvernement, aux côtés de l'ensemble du système politique, avait fait preuve de résilience en maintenant une politique étrangère d'indépendance, de paix, d’amitié, de coopération et de développement pour faire du Vietnam un membre responsable de la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Au nom du Parti et de l'État, Tô Lâm a exprimé sa gratitude aux générations de dirigeants et de cadres du gouvernement qui ont "sacrifié leur sueur, leur sang, leur jeunesse et même leur vie pour construire l'administration nationale".

Il a résumé les précieuses traditions du gouvernement en quelques mots : «Courage, discipline, unité, intégrité, action, créativité, efficacité et au service du peuple». Ces valeurs doivent inspirer la génération actuelle, en tant que "flamme chaleureuse" pour les futurs dirigeants.

VNA/CVN