Le Vietnam souhaite renforcer sa coordination avec la Nouvelle-Zélande

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, également chef de la délégation vietnamienne des hauts officiels pour les affaires de l'ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a reçu le 19 août à Hanoï Caroline Beresford, ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam.

>> Le Vietnam joue un rôle actif dans l’orientation stratégique de l’ASEAN, selon la diplomate Caroline Beresford

>> L'ASEAN et la Nouvelle-Zélande visent un partenariat stratégique global

Lors de la rencontre, le vice-ministre a souligné que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral au début de cette année revêtait une signification historique et traduisait l'engagement fort des deux gouvernements à concrétiser des actions tangibles et des résultats substantiels, au bénéfice des populations et des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Il a également mis en avant l'importance de maintenir un environnement pacifique, stable et un ordre régional fondé sur le droit, tout en réaffirmant la volonté du Vietnam de renforcer sa coordination avec la Nouvelle-Zélande, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, en promouvant la coopération économique et commerciale ainsi que de nouveaux moteurs de croissance.

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang a affirmé que le Vietnam et l'ASEAN considéraient toujours la Nouvelle-Zélande comme un partenaire clé dans la région, et que le 50e anniversaire des relations constituait une occasion pour approfondir davantage la coopération bilatérale et régionale. Il a salué le bon développement du partenariat ASEAN-Nouvelle-Zélande, notamment la mise en œuvre du Plan d'action conjoint 2021-2025, tout en appelant les deux parties à échanger et à identifier de nouvelles priorités stratégiques communes pour le prochain plan quinquennal.

Pour sa part, l'ambassadrice Caroline Beresford a rappelé que l'année 2025 marquerait une étape importante pour la Nouvelle-Zélande, qui célébrera à la fois les 50 ans de relations diplomatiques avec le Vietnam et avec l'ASEAN.

Elle a souligné le rôle et la position importants du Vietnam dans la politique étrangère néo-zélandaise, réaffirmant l'engagement de son pays à rapprocher les priorités de développement socio-économique et la politique étrangère du Vietnam des atouts de la Nouvelle-Zélande, afin de générer des programmes de coopération concrets et bénéfiques.

Elle a également remercié le Vietnam, en tant que pays coordonnateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande, pour ses contributions positives et substantielles au renforcement et à l'élévation du partenariat de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande à l'occasion du cinquantenaire des relations bilatérales.

VNA/CVN