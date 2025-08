Tô Lâm souligne le dévouement personnel pour garantir la sécurité nationale

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a souligné que l’esprit d’émulation se nourrit de l’état d’esprit, du dévouement et des activités quotidiennes de chacun.

Il a salué ceux qui ont mis leur bonheur personnel de côté pour accomplir leur devoir et préserver la paix de la population, soulignant que les efforts, le dévouement et les sacrifices de chaque officier et soldat de toutes les unités ont produit des résultats positifs, apportant bonheur et sécurité à la population.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné l’importance du congrès, le qualifiquant d’une occasion de passer en revue les réalisations de la période 2020-2025, de partager l’expérience et les actions entreprises par les officiers et les soldats dans la mise en œuvre des mouvements d’émulation au sein de la Force de police populaire et des unités de sécurité de base.

Ces dernières années, la Force de plice populaire a renouvelé et activement promu le mouvement d’émulation, remplissant avec constance les missions qui lui ont été confiées par le Parti, l’État et le peuple. Elle a surmonté les difficultés et les défis grâce à son audace, son innovation et son sens aigu des responsabilités, contribuant ainsi à des progrès remarquables dans divers domaines, a-t-il souligné.

Il a salué les collectifs et les individus honorés lors de cet événement, ainsi que les nombreux officiers et policiers à travers le pays qui contribuent chaque jour sans relâche et de manière significative à la préservation de la sécurité nationale, de l’ordre public et à la vie paisible et heureuse de la population.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude aux officiers et soldats qui se sont sacrifiés dans l’exercice de leurs fonctions, qu’il s’agisse de combattants de longue date de la criminalité, de volontaires dans les zones reculées ou de ceux qui ont risqué leur vie dans les incendies et les inondations pour protéger les autres.

Le chef du Parti a souligné la nécessité de veiller à la situation et au bien-être de chaque officier et agent de police, ainsi qu’à l’amélioration des politiques pour les personnes chargées d’assurer la sécurité et l’ordre public.

Il a appelé à la poursuite de la promotion du mouvement "Tout le peuple protège la sécurité nationale", insistant sur la nécessité d’honorer et de multiplier les modèles exemplaires et les bonnes actions afin d’inspirer la fierté, de préserver les traditions révolutionnaires et de motiver les officiers et les policiers à se perfectionner continuellement, à participer activement aux mouvements d’émulation et à rester déterminés à remplir leur mission de maintien de la sécurité et de l’ordre.

Il a également appelé à redoubler d’efforts pour bâtir une force de police populaire saine, forte, disciplinée, bien exercée et moderne, contribuant au développement et à la défense du pays dans le nouveau contexte.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti s’est dit confiant que, forte de 80 ans de tradition héroïque, d’unité, de discipline, de dévouement à la nation et au peuple, et d’un engagement fort au service de la nation, la force de police populaire surmontera tous les défis et remplira avec brio chaque mission confiée par le Parti, l’État et le peuple.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le ministre de la Police,le général Luong Tam Quang, ont remis des cadeaux à des personnes exceptionnelles de la force populaire de police et des unités de sécurité locales.

Lors de l’événement, les délégués ont écouté des témoignages inspirants des personnes exceptionnelles, telles qu’un policier communal bravant des sentiers forestiers dangereux pour atteindre des villages reculés et persuader les habitants de ne pas suivre les forces hostiles ; un jeune officier travaillant des nuits blanches pour nettoyer des données ; un pompier risquant sa vie dans des incendies pour sauver des vies ; et des policiers qui se sont sacrifiés pour lutter contre la criminalité et protéger la population.

Des milliers de personnes exemplaires ont émergé de ces mouvements d’émulation, faisant preuve de courage, d’ingéniosité, de dévouement et de créativité, et accomplissant des exploits remarquables.

Nombre d’entre elles ont reçu des distinctions prestigieuses, dont 44 collectifs et individus se sont vu décerner ou décerner à titre posthume le titre de Héros des Forces armées populaires ; 78 Ordres d’exploit militaire ; 735 Ordres de fait d’armes ; 59 Ordres du travail ; Plus de 3.000 Ordres de protection de la Patrie ; trois Ordres de bravoure ; et des dizaines de milliers de distinctions honorifiques à divers niveaux.

À l’occasion du 80e anniversaire de sa fête traditionnelle, la Force de police populaire s’est vu décerner l’Ordre de l’Étoile d’or pour la cinquième fois.

VNA/CVN