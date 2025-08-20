Le Vietnam et l’Australie se félicitent des résultats de leur partenariat stratégique global

Le Vietnam et l’Australie ont discuté de la mise en œuvre de leur Partenariat stratégique global, ainsi que de questions régionales et internationales d’intérêt commun lors la 7 e réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Australie (FMM-7) tenue mercredi 20 août à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Coprésidant la FMM-7, le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, et la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong se sont réjouis du développement étendu des relations bilatérales depuis leur élévation au niveau de partenariat stratégique global. Les deux parties ont constaté avec satisfaction que les contenus de ces relations sont mis en œuvre de manière globale et efficace dans les six piliers, avec de nombreux résultats concrets.

En particulier, les relations politiques, les contacts et les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux ont été efficacement maintenus ; des mécanismes de coopération bilatérale sont régulièrement organisés, notamment le premier Dialogue de hauts fonctionnaires entre les deux ministères des Affaires étrangères en août 2025 et le 10e Dialogue stratégique Vietnam - Australie sur la diplomatie et la défense (2+2) en août 2025.

Forts de résultats encourageants tels que l’ouverture du marché des fruits (prunes australiennes et fruits de la passion vietnamiens) et la croissance de 2,3% du chiffre d’affaires des échanges bilatéraux en 2024, les deux parties ont convenu de renforcer davantage leur coopération en matière de commerce et d’investissement, en s’efforçant de porter leur commerce bilatéral à 20 milliards de dollars et de doubler les investissements bilatéraux, comme indiqué dans la Stratégie d’engagement économique renforcé Vietnam - Australie (EEES).

Bùi Thanh Son a salué le renforcement par l’Australie de la mise en œuvre de sa Stratégie économique pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040 au Vietnam ; et a également proposé que les deux parties créent des percées dans les domaines de la coopération scientifique et technologique et de l’innovation, notamment par le déploiement des recherches conjointes.

Penny Wong a exprimé l’espoir que le Vietnam continuera de faciliter l’investissement des entreprises australiennes au Vietnam, en particulier dans le secteur des hautes technologies ; et a proposé d’élargir davantage la coopération dans les domaines où l’Australie possède des potentiels et des atouts, tels que le changement climatique, la croissance verte, la transition énergétique, la transformation numérique et l’innovation.

Elle a affirmé la volonté de continuer à soutenir le Vietnam dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, de technologies vertes, de développement d’infrastructures pour la transition énergétique et d’infrastructures numériques, de renforcement des capacités, de développement des ressources humaines par le biais de projets d’APD et d’investissements.

Bùi Thanh Son a hautement apprécié l’engagement de l’Australie et l’augmentation de son budget d’APD, dont dernièrement, l’enveloppe de 50 millions de dollars australiens destinée à financer des initiatives et projets concrets dans de nombreux domaines de la sous-région du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Les deux ministres ont également échangé des informations et ont évalué la situation régionale et internationale d’intérêt commun. Ils ont convenu de renforcer la coordination entre les deux pays, contribuant ainsi à consolider la paix, la stabilité et la coopération dans la région. Dans cet esprit, les deux parties ont convenu de renforcer davantage leur coordination et leur soutien mutuel au sein des instances multilatérales, notamment les Nations unies et l’ASEAN.

Penny Wong a affirmé que l’Australie accordait une grande importance au partenariat stratégique global avec l’ASEAN et au rôle central du bloc dans la région. Elle s’est engagée à promouvoir la coopération pour le développement durable de la sous-région du Mékong.

Lors des discussions sur la question de la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, ainsi que du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, les deux parties ont convenu de publier un communiqué de presse conjoint sur la FMM-7 et d’échanger des notes diplomatiques établissant un mécanisme de consultation en matière de politique étrangère entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Dans l’après-midi du 20 août, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son et la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong ont visité le Musée national d'histoire du Vietnam.

VNA/CVN