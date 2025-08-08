Le président rencontre le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Angola

Le président Luong Cuong et son épouse, ainsi qu’une haute délégation vietnamienne, ont rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Angola dans la soirée du 7 août (heure locale), dans le cadre de sa visite d’État dans ce pays africain.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur Duong Chinh Chuc a informé le président Luong Cuong du contexte du pays hôte, des performances de l’ambassade en matière de diplomatie politique, économique et culturelle, ainsi que de la situation de la communauté.

Il a indiqué qu’environ 10.000 Vietnamiens vivent, travaillent et étudient en Angola, parmi lesquels des experts médicaux et éducatifs, des entrepreneurs privés et des travailleurs. La communauté reste unie, respectueuse de la loi et profondément attachée à sa patrie, tout en soutenant activement les campagnes lancées au Vietnam, notamment la collecte de fonds pour les zones sinistrées.

Si la communauté a apporté des contributions positives, elle est également confrontée à des défis tels que les difficultés économiques, les épidémies et les préoccupations en matière de sécurité. Malgré un personnel réduit, l’ambassade a travaillé dur pour aider la communauté et remplir ses fonctions.

Les représentants de la communauté ont exprimé leur honneur d’accueillir le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne. Ils ont déclaré que cette visite était un événement diplomatique important qui renforcera l’amitié traditionnelle entre les deux pays et encouragera la communauté vietnamienne en Angola.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Luong Cuong a adressé ses chaleureuses salutations et ses meilleurs vœux à tous les Vietnamiens en Angola. Il a salué leur rôle dans la promotion de l’amitié et de la coopération entre les deux nations et a salué le dévouement du personnel de l’ambassade.

Il a également salué les contributions de générations d’experts vietnamiens dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, dont les efforts ont contribué au développement de l’Angola et à la construction d’une image positive du Vietnam.

Le chef de l’État vietnamien a salué le rôle de la communauté et des entrepreneurs vietnamiens dans les relations bilatérales et les a informés des résultats de ses rencontres avec les principaux dirigeants angolais, axées sur le renforcement de la confiance politique et l’élargissement de la coopération dans les domaines traditionnels. Il a déclaré avoir demandé à l’Angola de continuer à créer des conditions favorables pour les Vietnamiens et les entreprises du pays.

Réaffirmant que les Vietnamiens résidant à l’étranger font partie intégrante de la nation vietnamienne, le président Luong Cuong a appelé la communauté à rester unie, à bien s’intégrer à la société locale, à respecter la loi angolaise et à continuer de contribuer au développement de l’Angola et aux relations entre les deux pays. Il les a exhortés à s’associer à la patrie pour concrétiser leurs aspirations et contribuer à la construction d’un Vietnam prospère et puissant.

