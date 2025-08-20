L’Uruguay et le Vietnam disposent d’un grand potentiel de coopération

La vice-ministre des Affaires étrangères de l’Uruguay, Valeria Csusaki Cabrera, a effectué une visite officielle au Vietnam du 18 au 20 août, à l’occasion de la 5ᵉ session de consultations politiques au niveau vice-ministériel entre les deux pays, tenue à Hanoï.

À cette occasion, la vice-ministre Valeria Csusaki Cabrera a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que le Vietnam et l’Uruguay partageaient de nombreux intérêts, principes et valeurs communs, en particulier leur attachement au multilatéralisme et au respect mutuel.

Elle a affirmé que les deux pays ont un grand potentiel pour élargir et approfondir leur coopération bilatérale dans un contexte mondial de plus en plus complexe.

L’Uruguay considère le Vietnam comme un partenaire stratégique prioritaire en Asie, a-t-elle déclaré, en insistant sur la volonté de son gouvernement de promouvoir une coopération globale, notamment dans les domaines culturel, économique, commercial et de l’investissement.

Sur le plan économique, la vice-ministre a reconnu que le commerce bilatéral était en croissance, mais reste encore en deçà des capacités des deux pays. Elle était accompagnée, lors de cette visite, par des représentants de l’Agence uruguayenne de promotion du commerce et de l’investissement, avec pour objectif de renforcer les opportunités d’échanges avec le Vietnam.

Elle a mis en avant les complémentarités dans le secteur agricole. Elle a exprimé l’espoir que des produits de qualité de l’Uruguay, tels que la viande bovine, pourraient rapidement accéder au marché vietnamien, tandis que les consommateurs uruguayens découvriraient le café et le thé vietnamiens.

Dans le domaine culturel et éducatif, la vice-ministre a mentionné des projets de coopération universitaire et scientifique déjà en cours. Elle a également souligné l'importance des échanges culturels pour renforcer la compréhension mutuelle, notamment entre les jeunes générations. Un espace d’exposition culturelle internationale a été récemment inauguré au siège du ministère uruguayen des Affaires étrangères, et le Vietnam est invité à y présenter son art et sa culture.

Au cours des sept premiers mois de 2025, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à 121 millions de dollars, en hausse de 88,5% par rapport à la même période de 2024. Les exportations vietnamiennes se sont établies à 67,6 millions de dollars (+46%) et les importations à 54 millions (+195%).

Les principales exportations vietnamiennes comprennent : chaussures, textile-habillement, ordinateurs, composants électroniques, produits aquatiques, téléphones et accessoires, articles en rotin et bambou, tapis, produits en acier et en plastique, céramique, fibres textiles. Les importations du Vietnam en provenance d’Uruguay concernent : bois et produits dérivés, matières premières pour le textile et la chaussure, produits pharmaceutiques, produits laitiers, produits aquatiques, aliments pour animaux, et produits chimiques.

