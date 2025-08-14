Conférence de la permanence du Comité du Parti à l’Assemblée nationale : priorités fixées pour septembre

Le 14 août au matin, à Hanoï, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti au sein de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, a présidé une conférence de la permanence du Comité du Parti au sein de l’Assemblée nationale sur le travail relatif au personnel.

Les participants ont approuvé la liste des délégués titulaires et suppléants désignés pour participer au premier Congrès de l’organisation du Parti au sein de l’Assemblée nationale, mandat 2025-2030 ; ainsi que les critères, le nombre, la structure des délégués et la répartition prévisionnelle du personnel de la délégation de l’organisation du Parti au sein de l’Assemblée nationale au XIVe Congrès national du Parti.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé de préparer soigneusement le contenu des documents et le personnel pour le premier Congrès de l’organisation du Parti au sein de l’Assemblée nationale, prévu début septembre, en considérant qu’il s’agit d’une tâche prioritaire dans la période à venir.

