Célébration du 80e anniversaire de la fondation du gouvernement vietnamien

Dans l’atmosphère festive marquant le 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (1945-2025), le gouvernement vietnamien a organisé, le matin du 20 août, une cérémonie solennelle célébrant le 80 e anniversaire de sa fondation (28 août 1945 - 28 août 2025).

C’est la première fois qu’un tel anniversaire est commémoré. L’événement, qui s’est tenu au Centre national des conférences à Hanoï, a été retransmis en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision nationale du Vietnam.

Présentant le discours commémoratif au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que le 28 août 1945, le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam avait solennellement proclamé sa création devant la nation et le monde, et annoncé la composition du premier Cabinet comprenant 15 membres, avec le Président Hô Chi Minh à sa tête. Cet événement a marqué la naissance du premier gouvernement révolutionnaire dans l’histoire du pays, constitué alors de 13 ministères.

Au cours de ces 80 années, le gouvernement a concentré ses efforts sur l’édification d’un Vietnam indépendant et nouveau, tout en défendant les acquis de la Révolution d’Août dans une ère nouvelle - celle de l’indépendance et de la liberté. Le gouvernement a mené à bien la politique de renouveau, d’ouverture et d’intégration internationale, permettant le pays d’obtenir des réalisations remarquables, d’une portée historique.

Actuellement, le gouvernement s’attache à diriger les ministères, les secteurs et les localités afin d’accomplir les objectifs fixés pour 2025, avec l’ambition d’atteindre une croissance du PIB supérieure à 8%. Cette dynamique vise à créer une base solide pour une croissance à deux chiffres durant la période 2026-2030 et au-delà.

Le gouvernement met également en œuvre avec fermeté et efficacité les grandes orientations du Parti : placer le développement économique, social et environnemental au centre ; considérer l’édification du Parti comme un "facteur décisif"; développer une culture imprégnée de l’identité nationale ; bâtir une économie indépendante et autonome, étroitement liée à une intégration internationale proactive et profonde ; et poursuivre vigoureusement la lutte contre la corruption, les pratiques malsaine et le gaspillage.

Le Premier ministre a souligné avec satisfaction que "le pays a pratiquement atteint, avec 5 ans et 4 mois d’avance, l’objectif concernant l’élimination des maisons précaires et délabrées, avec un total de 334 234 logements rénovés ou reconstruits".

Avancer avec confiance dans une nouvelle ère

Le chef du gouvernement a rappelé que, tout au long de ces 80 années glorieuses, malgré les épreuves et les difficultés, sous la direction clairvoyante du Parti, les gouvernements de tous les mandats ont toujours su démontrer une volonté inébranlable et une action résolue, obtenant des succès d’une portée historique dans tous les domaines.

Face aux opportunités et défis qui se mêlent dans le contexte national et international actuel, le gouvernement entend perpétuer et valoriser les traditions héroïques et glorieuses de ses prédécesseurs, afin de surmonter les difficultés et de réaliser avec succès les deux grands objectifs stratégiques du centenaire fixés par le XIIIe Congrès du Parti.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé un appel à chaque cadre, fonctionnaire, agent et travailleur à faire preuve de responsabilité, de dévouement et de loyauté dans le service de la Patrie et du peuple.

Il a en outre adressé sa gratitude et exprimé le souhait que les organisations internationales, les pays partenaires et amis du Vietnam continuent d’accompagner, de partager, de coopérer et de soutenir le Vietnam en général, et le gouvernement en particulier, dans son processus de rénovation et d’intégration.

