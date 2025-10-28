Le PM vietnamien propose quatre priorités clés pour le partenariat ASEAN - Australie

En marge du 47 e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a présenté quatre priorités clés visant à renforcer la coopération bilatérale lors du 5 e Sommet ASEAN - Australie, tenu le 28 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le développement très positif du Partenariat stratégique global ASEAN - Australie, avec un taux de mise en œuvre de 83% du Programme d'action 2025-2029, posant ainsi une base solide pour l'expansion future de la coopération.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé quatre priorités. Premièrement, Pham Minh Chinh a préconisé la promotion de la connexion économique à multiples niveaux afin de créer un espace plus vaste pour le commerce et l'investissement. Il a proposé l'élargissement de l'espace commercial et d'investissement, insistant sur l'application rigoureuse des accords de libre-échange existants (AANZFTA et RCEP) et leur alignement avec la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 et la Stratégie économique de l'Australie pour l'Asie du Sud-Est à l'horizon 2040. Des mesures coordonnées incluant le dialogue politique, l'harmonisation des normes, la promotion du commerce, la connectivité et le soutien aux entreprises ont été jugées essentielles. Pham Minh Chinh a également sollicité l'Australie pour stimuler les exportations de matières premières, notamment les minéraux essentiels.

Deuxièmement, il a mis l'accent sur la promotion d'une connectivité des infrastructures stratégiques transparente et synchronisée comme fondement d'un développement accéléré, via l'ouverture de nouvelles routes aériennes et maritimes, l'achèvement de corridors de transport multimodal, et la connectivité des infrastructures numériques, énergétiques, des réseaux de fibres optiques et des câbles sous-marins. La coopération en matière de gouvernance des données transfrontalières, la connexion des villes intelligentes et des écosystèmes de gouvernance intelligente ont également été mentionnées. Le Premier ministre a exprimé le souhait que l'Australie continue de soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité dans les pays de l'ASEAN et d'augmenter les bourses d'études.

Troisièmement, le chef du gouvernement vietnamien a appelé à l'accélération de la transformation numérique, de la transition verte et des énergies renouvelables, identifiées comme de nouveaux moteurs de croissance pour un développement durable. Il a exhorté l'Australie à encourager les grandes entreprises à investir dans l'Accord-cadre sur l'économie numérique et le réseau électrique de l'ASEAN, à partager leur expérience, à transférer des technologies et à soutenir la création de centres d'innovation. La cybersécurité, la promotion de la finance verte, la gestion durable de l'eau et l'exploitation minière responsable ont également été mises en avant.

Quatrièmement, le Premier ministre vietnamien a insisté sur la consolidation conjointe d'un environnement de paix, de sécurité et de stabilité propice au développement. Il a appelé à intensifier les efforts communs pour maintenir un ordre fondé sur des règles, à renforcer la coopération en matière de sécurité maritime et de sécurité non traditionnelle, et à établir des mécanismes de partage d'informations et d'alerte précoce sur les menaces, y compris dans le cyberespace. Il a instamment proposé à l'Australie de soutenir fermement la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, garantissant la liberté de navigation et de survol, et résolvant les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la CNUDM 1982.

Lors du sommet, les dirigeants ont unanimement constaté que le Partenariat stratégique intégral ASEAN - Australie se développait de manière de plus en plus substantielle et efficace, avec un volume commercial bilatéral atteignant 96,2 milliards de dollars et des investissements australiens dans l'ASEAN s'élevant à 1,65 milliard de dollars en 2024. Les deux parties ont affirmé que la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 et la "Déclaration de Vision des dirigeants ASEAN - Australie : Partenariat pour la Paix et la Prospérité" ouvraient de nombreuses opportunités de coopération approfondie dans les domaines politique, sécuritaire, économique, social et du développement durable.

En vue du 5e anniversaire du Partenariat stratégique intégral ASEAN - Australie en 2026, un accord a été engagé pour promouvoir la mise en œuvre du Plan d'action ASEAN - Australie pour la période 2025-2029, en priorisant la réponse aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels.

Le Sommet s'est conclu par l'adoption de la Déclaration conjointe des dirigeants ASEAN - Australie sur la prévention des conflits et la gestion des crises dans l'architecture régionale dirigée par l'ASEAN.

