Le Premier ministre rencontre les ambassadeurs vietnamiens au sein de l'ASEAN

En marge du 47 e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu ce mardi 28 octobre une séance de travail avec les ambassadeurs du Vietnam dans les pays de l’ASEAN partageant une frontière maritime avec le Vietnam - Brunei, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande - ainsi qu’avec l’ambassadeur du Vietnam auprès de l’ASEAN.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre a attentivement écouté les rapports présentés par les responsables du ministère des Affaires étrangères et les ambassadeurs. Ces rapports ont détaillé la situation prévalant dans leurs pays d'affectation respectifs, les résultats de la coopération bilatérale entre le Vietnam et ces nations, ainsi que les développements au sein du cadre de l'ASEAN.

PHoto : VNA/CVN

Une attention particulière a été portée à des domaines clés tels que la coopération économique, commerciale et d'investissement, le développement durable de la pêche, la protection des pêcheurs et des navires vietnamiens opérant dans les zones maritimes, la lutte implacable contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), et les efforts concertés visant à obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) sur les exportations de produits de la pêche vietnamiens.

Selon les ambassadeurs, la situation régionale a connu certaines fluctuations, mais les relations de coopération avec le Vietnam sont restées stables, s'approfondissant et s'élargissant. La coordination pour la résolution de questions complexes, telles que la protection des citoyens et la lutte contre la pêche INN, a montré des progrès notables.

Le Premier ministre a salué les réalisations du ministère et des ambassades, félicitant en particulier l'organisation réussie des activités de la délégation vietnamienne lors du Sommet de l'ASEAN en Malaisie.

Abordant les tâches prioritaires à venir, le Premier ministre a souligné l'impératif de promouvoir les relations d'amitié sous tous les aspects entre le Vietnam et ses partenaires régionaux, ainsi que dans le cadre de l'ASEAN, réaffirmant l'importance stratégique de cette région pour le Vietnam. Il a insisté sur la nécessité de transformer les excellentes relations politiques en projets et programmes de coopération économique concrets et pratiques. Il a également appelé à renforcer les initiatives de coopération économique avec les pays, à élargir de nouveaux marchés pour les produits vietnamiens et à tirer pleinement parti des partenariats récemment consolidés par le Vietnam avec plusieurs nations.

Le chef du gouvernement a par ailleurs instruit les agences de représentation de continuer à suivre de près et à mettre en œuvre efficacement la protection des pêcheurs et des navires de pêche vietnamiens en mer. Il a également demandé une coopération active dans la lutte contre la pêche INN et un renforcement de la communication sur la position, les objectifs, les efforts et les résultats du Vietnam dans ce domaine.

En outre, le Premier ministre a enjoint les agences de représentation de veiller au bien-être de la communauté vietnamienne résidant dans les pays hôtes, en particulier dans un contexte régional marqué par des développements complexes liés aux escroqueries en ligne et aux cas de travail forcé, dont des citoyens vietnamiens ont malheureusement été victimes.

En conclusion, le Premier ministre a exhorté les ambassadeurs à exceller en diplomatie politique et culturelle, protection des citoyens et diplomatie économique efficace.

VNA/CVN