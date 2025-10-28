Le PM au Sommet commémoratif des 50 ans des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande

Dans le cadre du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, tenus à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dans la matinée du 28 octobre au Sommet commémoratif des 50 ans des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande, aux côtés des dirigeants de l’ASEAN et du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon.

>> Plus de 20 entreprises néo-zélandaises participeront à la Foire d'automne 2025 à Hanoï

>> Pham Minh Chinh au 5e Sommet RCEP : pour une coopération économique renforcée

>> Le PM vietnamien appelle à renforcer la solidarité et le multilatéralisme

Photo : VNA/CVN

Lors du Sommet, le président de l'ASEAN 2025 (la Malaisie), les dirigeants des pays membres et le Premier ministre Luxon ont salué les efforts du Vietnam, en tant que coordinateur des relations de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande entre juillet 2024 et juillet 2027, dans la négociation et l'achèvement de documents clés. Ces efforts ont abouti à l'établissement du partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande, jetant les bases d'un développement futur plus solide de la coopération.

Les dirigeants ont réaffirmé l'importance d'un demi-siècle de coopération solide, avec des résultats marquants dans les domaines politique-sécurité, économique-commercial, les échanges entre les peuples et la coopération au développement. Ce sommet commémoratif a été l'occasion de revenir sur le chemin parcouru et de façonner une vision et des politiques pour porter ce partenariat à une nouvelle hauteur.

Lors de la réunion, une Déclaration de vision Commune à l'occasion du 50e anniversaire des relations de dialogue Vietnam - Nouvelle-Zélande a été adoptée, marquant l’établissement de leur partenariat stratégique global, soutenu par quatre piliers : la paix, la prospérité, les peuples et la planète. Les dirigeants ont également approuvé le Plan d'action ASEAN - Nouvelle-Zélande 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors du Sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la signification historique de l’établissement du partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de leurs relations de dialogue, y voyant le reflet de la maturité et de la profondeur de la coopération entre les deux parties.

Pour concrétiser ce nouveau cadre, le dirigeant vietnamien a proposé trois axes de coopération majeurs : maintenir la paix, la stabilité et la coopération pour un développement inclusif et durable ; accélérer l'intégration économique et promouvoir de nouveaux moteurs de croissance basés sur la science, la technologie et l'innovation ; renforcer les liens entre les peuples...

VNA/CVN