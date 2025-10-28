47e Sommet de l’ASEAN : Lê Hoài Trung rencontre ses homologues lao et indien

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a rencontré ses homologues lao Thongsavanh Phomvihane et indien Subrahmanyam Jaishankar à Kuala Lumpur, lundi le 27 octobre en Malaisie, à l’occasion du 47 e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes.

Lors de sa rencontre avec son homologue lao Thongsavanh Phomvihane, Lê Hoài Trung a exprimé sa profonde gratitude pour les lettres de condoléances des dirigeants lao suite aux récentes catastrophes naturelles survenues dans le Nord et le Centre du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a salué les progrès des relations bilatérales et réaffirmé l’engagement du Vietnam à renforcer sa coopération concrète et substantielle avec le Laos. Il a déclaré que les deux parties devraient collaborer étroitement pour approfondir le partenariat Vietnam - Laos, dans l’intérêt de leurs peuples respectifs, et contribuer à la construction d’une communauté de l’ASEAN unie et résiliente.

Thongsavanh Phomvihane a félicité le nouveau ministre vietnamien des Affaires étrangères et s’est réjoui de la croissance constante de la coopération Vietnam - Laos. Il a réaffirmé que le Laos chérissait ses liens traditionnels avec le Vietnam et espérait un accompagnement et un soutien continus de la part du Vietnam dans son processus de développement national.

Les deux ministres ont convenu de maintenir une étroite coordination afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus par leurs dirigeants et de préparer les prochaines activités extérieures de haut niveau. Ils se sont engagés à promouvoir une coopération globale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, et à promouvoir les avancées en matière de connectivité des infrastructures, de développement des ressources humaines, de transformation numérique et de transition écologique.

Lê Hoài Trung a déclaré que son pays était prêt à partager son expérience et à accompagner le Laos dans son développement socio-économique et la poursuite des objectifs de développement durable.

Concernant la collaboration entre les deux ministères des Affaires étrangères, les deux ministres ont convenu de mettre en œuvre efficacement leur accord de coopération existant, de tenir des consultations politiques au niveau ministériel et de maintenir des échanges réguliers et un apprentissage mutuel en matière de diplomatie économique et de diplomatie axée sur le développement.

Ils ont également discuté de la promotion des échanges syndicaux et de l’amélioration de la formation des fonctionnaires, approfondissant ainsi les relations entre les trois piliers diplomatiques que sont le Parti, l’État et la diplomatie populaire.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, Lê Hoài Trung a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à son amitié traditionnelle avec l’Inde et saluait le rôle actif et constructif de l’Inde en Asie-Pacifique et dans le monde.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné les intérêts communs et les affinités culturelles et historiques entre les deux nations, ajoutant que le Vietnam a participé et continuera de participer aux initiatives majeures proposées par l’Inde.

Dans le cadre du partenariat stratégique global, Lê Hoài Trung a salué la coopération efficace et substantielle de l’Inde avec le Vietnam et a appelé à une coopération accrue, notamment dans les domaines scientifique et technologique, afin d’aider le Vietnam à atteindre ses principaux objectifs de développement, notamment la croissance durable.

Subrahmanyam Jaishankar a exprimé son admiration pour la lutte du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationale, et a salué ses réalisations socio-économiques. Il a réaffirmé la relation privilégiée entre l’Inde et le Vietnam et exprimé le souhait de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la préservation des sites du patrimoine culturel tels que le sanctuaire de My Son.

Concernant la coopération régionale, le chef de la diplomatie indienne a salué la coordination active du Vietnam avec les pays de l’ASEAN pour faire progresser la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises ASEAN - Inde (AITIGA).

Les deux responsables ont convenu de promouvoir les visites de haut niveau et les mécanismes de coopération bilatérale existants, notamment la 19e réunion de la

Commission mixte sur la science, la technique, la culture et l’éducation Vietnam - Inde, afin d’examiner et de définir les orientations futures d’une coopération globale.

VNA/CVN