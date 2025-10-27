Le PM Pham Minh Chinh participe au 15e Sommet ASEAN - Nations unies

Le 27 octobre au soir, à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a pris part, aux côtés des dirigeants de l'ASEAN et du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, au 15 e Sommet ASEAN - ONU.

Les dirigeants ont souligné le rôle essentiel du partenariat ASEAN - ONU, véritable passerelle entre coopération régionale et agendas mondiaux, fondé sur la Charte de l'ONU, la Charte de l'ASEAN et le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est.

Les dirigeants des pays de l'ASEAN et le secrétaire général de l'ONU se sont engagées à promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international et un ordre mondial fondé sur des règles.

Les deux parties sont convenues de renforcer le partenariat global ASEAN-ONU dans une approche axée sur l'action et la complémentarité, afin de soutenir mutuellement leurs stratégies de développement respectives, notamment la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 et ses plans de mise en œuvre, la Vision de l'ASEAN pour l'alimentation, l'agriculture et les forêts à l'horizon 2045, le Pacte pour l'avenir, l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'Accord numérique mondial.

Le nouveau Plan d'action ASEAN-ONU pour la période 2026-2030, récemment adopté, portera sur la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue et d'êtres humains, l'assistance humanitaire, le déminage, la lutte contre le changement climatique, la gestion des catastrophes et le développement durable.

Les deux parties se sont également engagées à approfondir la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la cybersécurité, de la santé publique, de la protection de l'environnement et de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Les dirigeants ont salué l'Initiative de complémentarités 2.0, visant à promouvoir l'intégration et la mise en œuvre d'objectifs communs de développement durable entre la Vision 2045 de la Communauté de l'ASEAN et l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable (ODD).

Le secrétaire général Guterres a salué l'ASEAN comme un pilier majeur du multilatéralisme et a proposé quatre axes de coopération : la promotion de la paix et la prévention des conflits ; le développement durable et la réforme des structures financières ; l'action pour le climat ; et la transformation numérique associée à la cybersécurité.

Dans son intervention, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la paix et le développement mondial subissent de graves pressions en raison des conflits, de la course aux armements, du recours à la force et de le menace de recours à la force, des crises de confiance et des risques sécuritaires non traditionnels. Il a appelé à renforcer le multilatéralisme et à promouvoir un système de gouvernance mondiale équitable et humain, centré sur les peuples.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé trois orientations de coopération ASEAN - ONU. Premièrement, promouvoir un multilatéralisme effectif et le respect du droit international, en privilégiant le dialogue et la coopération pour prévenir et résoudre pacifiquement les différends. Il a suggéré que l'ONU partage son expérience en diplomatie préventive et aide l'ASEAN à établir des mécanismes d'alerte précoce.

Deuxièmement, il s'agit de bâtir et de rénover un système de gouvernance adapté à l'ère nouvelle, de promouvoir les moteurs de croissance verte et numérique, ainsi que la coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la gestion des données et du commerce multilatéral, en vue d'un développement solidaire, inclusif et responsable.

Troisièmement, garantir une protection sociale globale, centrée sur l'humain, en favorisant la croissance verte, la transition juste et la réduction des écarts de développement.

Troisièmement, il convient d'assurer une protection sociale intégrale, en plaçant l'être humain au centre du développement ; de promouvoir la croissance verte et une transition juste afin de réduire les écarts de développement ; de mobiliser diverses ressources pour la transition verte et numérique, l'adaptation climatique et la protection sociale de manière équitable, inclusive et efficace ; et de mettre en œuvre les engagements mondiaux tels que les Objectifs de développement durable (ODD), le Pacte pour l'avenir et l'Accord numérique mondial.

Enfin, le Premier ministre a remercié les pays ayant participé récemment à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï, marquant une étape importante dans la coopération mondiale pour un cyberespace sûr et respectueux des droits humains.

