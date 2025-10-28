Pham Minh Chinh et Lawrence Wong tiennent leur deuxième rencontre annuelle

En marge du 47 e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des réunions connexes à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lawrence Wong ont eu, dans la matinée du 28 octobre, leur deuxième rencontre annuelle.

Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le peuple de Singapour pour leur soutien concret au Vietnam pour surmonter les conséquences des inondations survenues dans certaines provinces du Nord.

Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres se sont félicités de la signature du Programme d’action pour la période 2025-2030, à cette occasion. Ce document constitue une base pour mettre en œuvre de manière globale, décisive et concrète les six piliers de coopération afin de donner une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral.

Ils sont convenus de maintenir et d’intensifier les échanges de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords déjà signés, tout en étudiant la création de nouveaux cadres de coopération, notamment entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d’action populaire de Singapour. Pham Minh Chinh a proposé d’achever rapidement la rédaction du Mémorandum d’entente sur le Dialogue stratégique entre les deux Partis au pouvoir, en vue d’une signature et d’une mise en œuvre au début de l’année 2026.

Les deux dirigeants ont souligné que la coopération économique demeurait le pilier essentiel du partenariat bilatéral. Ils ont convenu de développer le réseau de Parcs industriels VSIP 2.0, plus écologiques et intelligentes.

Lawrence Wong a affirmé que le Vietnam restait un partenaire clé de Singapour dans la région. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération agricole, notamment pour garantir la sécurité alimentaire, et a indiqué que Singapour était prêt à importer de la volaille transformée, du porc, du poisson et des produits aquatiques vietnamiens. Il s’est félicité des progrès réalisés en vue de la signature prochaine d’un accord intergouvernemental sur le commerce du riz, attendue lors du prochain Sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Les deux chefs du gouvernement ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’éducation et de la formation, de la culture et des échanges entre les peuples, en particulier dans la formation de talents en innovation.

Le Premier ministre vietnamien a proposé que Singapour soutienne le développement d’industries stratégiques telles que les semi-conducteurs, les énergies renouvelables, l’innovation et l’économie numérique, et a appelé à faire de la science, de la technologie et de l’innovation un pilier majeur de la coopération bilatérale. Il a également souhaité que Singapour participe au développement du futur centre financier du Vietnam.

Le Premier ministre singapourien a affirmé que Singapour continuerait à aider le Vietnam à améliorer la qualité de ses ressources humaines. Il a approuvé la proposition vietnamienne de connecter les bases de données, d’abord dans les domaines de l’économie, du commerce et de la population. Il a également suggéré d’étudier la création d’un centre de données au sein d’un parc VSIP, afin de faciliter les activités commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Sur les questions régionales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la solidarité de l’ASEAN et d’accorder une attention particulière au développement durable des sous-régions, notamment celle du Mékong, à travers des projets bilatéraux ou trilatéraux visant à améliorer la connectivité maritime, ferroviaire, routière et aérienne, ainsi que la connectivité numérique.

Ils ont réaffirmé leur détermination à faire de la Mer Orientale une zone de paix, de coopération et de développement, et se sont engagés à promouvoir les négociations pour un Code de conduite en Mer Orientale (COC) effectif, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

À cette occasion, Pham Minh Chinh a invité Lawrence Wong et des représentants de haut niveau de Singapour à participer au 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), prévu en avril 2026 à Hanoï, ainsi qu’au Forum économique d’automne 2025, qui se tiendra en novembre à Hô Chi Minh-Ville.

La rencontre entre les deux dirigeants s’est conclue par une cérémonie de remise du Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - Singapour 2025-2030, signé entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

VNA/CVN