Le Premier ministre préside une réunion sur la lutte contre le gaspillage

Dans la matinée du 25 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la première réunion du Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre le gaspillage.

La réunion s'est tenue sous format hybride, avec la participation en ligne des autorités des 63 provinces et grandes villes du pays.

Auparavant, le 17 décembre 2024, le Premier ministre avait signé la décision n° 1579/QĐ-TTg portant création du Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre le gaspillage, placé sous sa présidence.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage, a souligné que la prévention et la lutte contre le gaspillage était une priorité du Parti et de l'État. Il s'agit d'un facteur clé pour renforcer les ressources nationales, garantir la sécurité sociale, stimuler le développement et enrichir le pays, en particulier dans le contexte d’une nouvelle phase révolutionnaire.

Le chef du gouvernement a reconnu que, malgré certaines avancées, il restait encore beaucoup à faire. Le gaspillage demeure un phénomène répandu sous différentes formes, causant de graves répercussions sur le développement du pays, notamment dans la gestion des finances, du crédit, des biens publics, des investissements publics, des terres, des ressources minérales, des capitaux de l'État dans les entreprises, ainsi que dans l'utilisation de la main-d'œuvre et du temps de travail…

Le Premier ministre a demandé au Comité de pilotage de revoir les actions mises en œuvre, d’évaluer les résultats obtenus, d’identifier les difficultés et les lacunes, ainsi que leurs causes, afin d’en tirer des enseignements. Cette démarche servira de base pour définir les missions et solutions à venir, notamment en débloquant les projets en suspens afin de libérer rapidement des ressources pour l'économie.

Par ailleurs, il a demandé aux membres du Comité à proposer les grandes lignes des activités prévues en 2025 pour les ministères et secteurs dont ils ont la charge.

