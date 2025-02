Ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025

Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2025, placé sous le thème "Building a United, Inclusive, and Resilient ASEAN Amidst Global Transformations" (Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente au milieu des transformations mondiales), s'est ouvert mardi 25 février à Hanoï.

Photo : CO/CVN

Initié et présidé par le Vietnam, cet événement majeur de deux jours réunit plus de 500 délégués, dont de hauts dirigeants de l'ASEAN et de ses partenaires. Selon les prévisions, le Premier ministre Pham Minh Chinh présidera le Forum et prononcera un discours lors de l'AFF 2025.

Dans son discours prononcé lors du 43e Sommet de l'ASEAN en septembre 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait souligné la nécessité de faire des citoyens le centre, l'objectif et le moteur de la construction communautaire, en réduisant les disparités de développement, notamment dans les régions éloignées et isolées.

S'inscrivant dans cette vision, le Vietnam a accueilli en avril 2024 le premier Forum sur l'avenir de l'ASEAN ayant pour thème "Vers une croissance rapide et durable d'une communauté ASEAN centrée sur les personnes" (Toward fast and sustainable growth of apeople-centered ASEAN Community). L'événement a reçu un large soutien et a réaffirmé le rôle central de l'ASEAN dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales.

Selon le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, le Vietnam a une vision à long terme en organisant le Forum sur l'avenir de l'ASEAN, offrant un espace de réflexion approfondie sur l'avenir de la région.

Le Dr. Nguyên Hùng Son, directeur par intérim de l'Académie diplomatique du Vietnam du ministère des Affaires étrangères, a rappelé que depuis près de six décennies, l'ASEAN n'a cessé de renforcer son unité pour bâtir une communauté plus forte. Dans un contexte géopolitique complexe, l'ASEAN s'efforce de devenir une région résiliente et innovante en vue de la Vision 2045.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Trân Duc Bình, directeur du Département de l'ASEAN au ministère vietnamien des Affaires étrangères, a insisté sur l'importance de la solidarité, véritable facteur du succès de l'ASEAN.

La résilience, essentielle pour s'adapter aux mutations mondiales, est au cœur de la Vision 2045, traduisant un engagement collectif en faveur d'une ASEAN forte et unie. L'inclusion, déjà inscrite dans la Charte de l'ASEAN, doit être développée à travers une architecture régionale ouverte, transparente et fondée sur des règles claires.

Le forum de 2025 est considéré comme une "pépinière d'idées", selon Marcus Winsley, ambassadeur adjoint du Royaume-Uni au Vietnam. Il a déclaré que cet espace de dialogue permet aux pays de discuter des enjeux clés tels que le développement, la durabilité, l'application des technologiques dans la production alimentaire.

Cette édition, qui coïncide avec une année commémorative pour l'ASEAN, attire une attention internationale accrue. Parmi les participants attendus figurent le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, le Premier ministre malaisien - président de l'ASEAN 2025 - et le président du Timor-Leste, aux côtés de nombreux ministres et hauts responsables de la région et des partenaires.

Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN s'affirme progressivement comme un rendez-vous incontournable, favorisant les échanges et la génération de nouvelle initiatives, contribuant ainsi à façonner le futur de l'ASEAN et à renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux.

VNA/CVN