Vietnam - Malaisie

Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025 : opportunités et coopération

À l’occasion de la participation du Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025 à Hanoï les 25 et 26 février, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a interviewé Dinh Ngoc Linh, ambassadeur du Vietnam en Malaisie, sur la signification de cet événement ainsi que sur les perspectives des relations entre le Vietnam et la Malaisie.

>> Les relations entre le Vietnam et la Malaisie s’accroissent dans la nouvelle période

>> Les Vietnamiens en Malaisie et en Thaïlande célèbrent le Nouvel An lunaire

>> Les compatriotes d’outre-mer servent de pont entre le Vietnam et la Malaisie

>> Ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025

Photo : Hang Linh/VNA/CVN

Selon l'ambassadeur Dinh Ngoc Linh, le Forum sur l'avenir de l'ASEAN est une initiative majeure du Vietnam, émanant du ministère des Affaires étrangères et annoncée par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du 43e Sommet de l'ASEAN en Indonésie en septembre 2023. Cette plateforme inclusive et multidimensionnelle a pour vocation de stimuler un dialogue ouvert et constructif sur les perspectives d'avenir de l'ASEAN.

Elle offre aux dirigeants, experts, chercheurs, entreprises et partenaires un espace privilégié pour échanger des idées novatrices et proposer des initiatives concrètes, afin de façonner le développement de l'ASEAN et de renforcer la coopération régionale et internationale

Placé sous le thème "Building a United, Inclusive, and Resilient ASEAN Amidst Global Transformations" (Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente au milieu des transformations mondiales), le forum est l’un des plus grands événements multilatéraux du Vietnam en 2025. Alors que l’édition 2024 était centrée sur les questions économiques et le développement durable au sein de l’ASEAN, cette année, l’accent est mis sur la consolidation de l’unité, de l’inclusivité et de la résilience de l’ASEAN face aux nombreuses incertitudes et mutations mondiales.

Selon l’ambassadeur Dinh Ngoc Linh, le Vietnam aspire à ce que cet événement se pérennise en un forum annuel de premier plan, permettant aux États membres de l'ASEAN, aux pays partenaires, aux organisations internationales et régionales, ainsi qu'aux experts et chercheurs, de collaborer activement à l'identification de solutions concrètes pour le développement régional, dans un contexte mondial en constante évolution.

Photo : IRNA/VN/CVN

L'édition 2025 illustre également le rôle moteur de l'ASEAN dans la construction d'une communauté unie, inclusive et résiliente, garante d'une croissance durable, de la sécurité régionale et d'un renforcement de la coopération avec les partenaires internationaux. En outre, cet événement offre au Vietnam une tribune pour affirmer son rôle et sa responsabilité au sein de la région, et continuer à contribuer activement à l'essor collectif de l'ASEAN.

La participation et l’intervention du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim au Forum sur l’avenir de l’ASEAN, en tant que dirigeant du pays assurant la présidence de l’ASEAN en 2025, revêtent une grande importance. L’ambassadeur Dinh Ngoc Linh a souligné que cette présence témoignait de l’appréciation de la Malaisie à l’égard de l’initiative vietnamienne, ainsi que du rôle clé du Forum dans la définition des orientations futures de l’ASEAN.

Par ailleurs, la participation du Premier ministre Anwar Ibrahim contribuera à renforcer les liens entre le Vietnam et la Malaisie, non seulement dans le cadre de l’ASEAN, mais aussi à travers divers domaines de coopération bilatérale.

En outre, les activités du Premier ministre malaisien marqueront le début d’une année charnière dans la mise en œuvre du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Malaisie. L’établissement de ce partenariat fin 2024 a constitué une avancée majeure qui a réaffirmé l’engagement des deux pays à concrétiser leur coopération bilatérale à un niveau supérieur, en diversifiant les domaines de collaboration et en apportant une contribution significative à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

L’ambassadeur Dinh Ngoc Linh a exprimé son espoir que, grâce aux événements dynamiques, les relations entre le Vietnam et la Malaisie continueraient à se renforcer et à prospérer dans les années à venir.

VNA/CVN