Le Vietnam contribuera à la 58e session du Conseil des droits de l’homme

L’ambassadeur participera à des discussions sur des sujets importants tels que le changement climatique, les droits des enfants, les droits des personnes handicapées, ainsi que d’autres questions communes qui préoccupent la communauté internationale.

Dans leurs discours lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l’Assemblée générale des Nations unies, Philemon Yang, et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, ont souligné les graves défis auxquels sont confrontés les droits de l’homme dans le monde, notamment la guerre, les inégalités, le changement climatique et la technologie incontrôlée.

Ils ont appelé à la fin des conflits en Ukraine, en Palestine, au Soudan, en République démocratique du Congo, au Myanmar et en Haïti, tout en promouvant des solutions pacifiques fondées sur le droit international et la Charte des Nations unies. Ils ont également souligné le rôle des droits de l’homme dans le développement durable, en particulier l’égalité des sexes, l’éducation et la réforme financière mondiale pour soutenir les nations pauvres.

En outre, Guterres a appelé à la mise en œuvre du Pacte pour l’avenir afin de renforcer la paix, le développement, l’État de droit, l’action climatique et la gouvernance technologique, dans le but de protéger les droits de l’homme et de construire un monde plus juste.

La 58e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies doit se tenir en présentiel jusqu’à la fin du mois d’avril.

