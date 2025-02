Le Premier ministre vietnamien reçoit le ministre thaïlandais des Affaires étrangères

Pham Minh Chinh a salué la première visite officielle du chef de la diplomatie thaïlandaise au Vietnam et sa participation au deuxième Forum de l’avenir de l’ASEAN, estimant que la visite contribuera à faire avancer le partenariat stratégique renforcé Vietnam - Thaïlande ainsi qu’à contribuer au succès global du Forum de l’avenir de l’ASEAN.

Le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au roi, au Premier ministre et à d’autres hauts dirigeants thaïlandais.

Il a proposé aux deux pays de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux à travers les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale ; de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, notamment le mécanisme de réunion conjointe de cabinet présidée par les deux Premiers ministres.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le fait que la Thaïlande continue d’être le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et le 9e plus grand investisseur étranger du Vietnam.

Il a exhorté les deux parties à œuvrer ensemble pour porter bientôt leur commerce bilatéral à 25 milliards de dollars dans une direction plus équilibrée grâce à la mise en œuvre efficace et substantielle de la stratégie des "Trois connexions" et de faciliter davantage l’importation et l’exportation de marchandises entre les deux pays.

Il a souligné l’importance de connecter les infrastructures routières et ferroviaires, ainsi que les institutions et les politiques entre les deux pays ; et a proposé que les deux parties renforcent davantage leur coopération dans de nouveaux domaines potentiels tels que la transformation numérique, la transformation verte et les énergies renouvelables.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa a affirmé que le Vietnam est l’un des principaux partenaires importants de la Thaïlande dans la région.

Il a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour ses opinions ; et a affirmé sa volonté de promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du tourisme, de la connectivité, de la mise en œuvre du programme "Six pays, une destination", ainsi que de l’élargir à de nouveaux domaines de coopération potentiels, créant ainsi une base solide pour que les relations des deux pays se développent de manière substantielle et efficace dans les temps à venir.

À cette occasion, il a également remercié le gouvernement vietnamien d’avoir créé des conditions favorables aux entreprises thaïlandaises pour investir, faire des affaires et se développer au Vietnam.

Il a exprimé l’espoir que le gouvernement vietnamien continuera à soutenir, à faciliter et à supprimer les obstacles pour les investisseurs thaïlandais, y compris dans les projets énergétiques et financiers.

Le ministre Maris Sangiampongsa a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour ses directives visant à ce que les deux pays établissent prochainement un groupe de travail conjoint avec la participation des ministères et des branches concernés pour discuter des contenus de leur coopération, éliminer les obstacles et bien préparer la visite du Premier ministre thaïlandais au Vietnam en 2025 et la réunion conjointe de cabinet entre les deux pays, contribuant ainsi à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination au sein des mécanismes multilatéraux et régionaux, notamment la coopération dans le développement de la sous-région du Mékong et la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau du Mékong.

Le ministre Maris Sangiampongsa a affirmé que la Thaïlande continuerait de coopérer avec le Vietnam et les pays de l’ASEAN pour promouvoir la solidarité et le rôle central de l’ASEAN.



