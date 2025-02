Ouverture de l'exposition de photos "30 ans d'adhésion du Vietnam à l'ASEAN"

Photo : An Dang/VNA/CVN

L'événement s'est déroulé en présence du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, du vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt, du secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn, ainsi que de l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Dans son discours, Dô Hùng Viêt a rappelé le moment historique où le drapeau vietnamien a été hissé lors de son adhésion à l'ASEAN en 1995. Cet événement a marqué une étape clé de l'intégration régionale et internationale du Vietnam, qui a depuis assuré trois fois la présidence tournante de l'ASEAN et lancé plusieurs initiatives, dont le Forum sur l'Avenir de l'ASEAN.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné que l'adhésion du Vietnam en 1995 a contribué à remodeler le paysage géopolitique de l'Asie du Sud-Est et représenté une avancée majeure vers la construction d'une ASEAN unie. Il a également salué les contributions actives du Vietnam, devenu l'un des membres les plus dynamiques et influents du bloc.

L'exposition présente 50 photos illustrant trois grandes étapes du processus d'adhésion du Vietnam à l'ASEAN. Ces clichés visent à mieux faire connaître aux amis internationaux et au grand public les réalisations du Vietnam au cours de ces 30 années d'adhésion, tout en affirmant son engagement fort en faveur de la coopération et de l'intégration internationale.

VNA/CVN