Les 70 ans de relations diplomatiques Vietnam - Indonésie célébrés à Jakarta

Dans son discours, le président de l’IVFA, Budiarsa Sastrawinata, a souligné le partenariat solide et dynamique que le Vietnam et l’Indonésie ont construit au fil des décennies, avec des progrès remarquables dans le commerce, l’investissement, l’éducation et les échanges culturels.

Prenant la parole lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Armanatha Kristiawan Nasir, et le vice-ministre indonésien de l’Investissement et de l’Aval, Nuru Ichwan, ont évoqué les étapes clés des 70 ans d’amitié entre les deux nations. Ils se sont réjouis du développement fructueux des relations bilatérales, qui ont apporté des avantages significatifs aux deux parties.

Armanatha Kristiawan Nasir a souligné que les relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Indonésie ont été fondées par les présidents Hô Chi Minh et Sukarno. Il a noté que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique en 2013 a renforcé davantage la coopération globale dans de nombreux secteurs.

Nuru Ichwan a souligné la forte croissance des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays. Le commerce bilatéral a été estimé à 16 milliards de dollars l’année dernière, en hausse de 16% en glissement annuel. Cette dynamique suggère que le volume d’échanges bilatéraux ciblé de 18 milliards de dollars pourrait être atteint avant l’échéance de 2028.

Au-delà de l’économie, les deux pays ont également approfondi leurs liens grâce à des programmes d’échanges culturels, des initiatives de recherche conjointes et des efforts de collaboration pour préserver et promouvoir les arts traditionnels, la musique et la cuisine. Ces initiatives favorisent non seulement la compréhension mutuelle, mais permettent également aux générations futures de nouer des liens durables.

Dans le cadre de l’événement, un débat thématique a eu lieu sur la coopération dans les domaines de l’économie, des affaires et de l’éducation, au cours de laquelle les délégués ont mis en évidence les domaines de coopération émergents.

Ces domaines comprennent l’intelligence artificielle, l’économie numérique, l’énergie verte, l’écosystème des véhicules électriques et les initiatives dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), le développement de l’industrie Halal, la sécurité alimentaire, les accords commerciaux sur le riz, l’éducation et la coopération maritime.

VNA/CVN