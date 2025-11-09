Le PM exhorte Thanh Hoa à exploiter le potentiel pour développer l'économie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 9 novembre avec les autorités provinciales de Thanh Hoa (Centre) sur le développement socio-économique, l’exécution des investissements publics et la mise en œuvre du modèle de gouvernance locale à deux niveaux.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, Thanh Hoa a enregistré un taux de croissance économique de 8,19%, plaçant la province parmi les régions à la croissance la plus rapide du pays en termes de GRDP.

Photo : VNA/CVN

La structure économique évolue positivement, avec une part accrue de l’industrie et des services, tandis que l’agriculture maintient un développement stable et augmente la valeur par hectare, atteignant 127 millions de dôngs/ha/an, soit une hausse de 2 millions par rapport à 2024.

La production industrielle a connu une croissance de 15,55% sur dix mois, tandis que le commerce et les services ont enregistré des résultats remarquables, le chiffre d’affaires total du commerce de détail et des services augmentant de 15,1%, contre 9,3% à l’échelle nationale.

Les exportations ont progressé de 18,3% (contre 16,2% pour le pays), et les recettes touristiques ont augmenté de 33,7%. Les recettes budgétaires se situent parmi les dix provinces ayant le revenu le plus élevé, tandis que l’exécution des investissements publics a atteint 66,7% du plan, dépassant la moyenne nationale de 54,4%. L’attraction des investissements directs étrangers a progressé de 27,5%, et le nombre d’entreprises nouvellement créées a augmenté de 12,9%.

Mettre l’accent sur les technologies et la transformation numérique

Parallèlement au développement économique, Thanh Hoa met l’accent sur la science, la technologie, la transformation numérique, le développement des infrastructures numériques, l’intelligence artificielle et la propriété intellectuelle. La province mène également efficacement les activités de secours après les catastrophes naturelles et les politiques sociales, contribuant à la sécurité sociale et à l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Concernant la mise en œuvre du modèle de gouvernance locale à deux niveaux, la province a appliqué intégralement les directives, conclusions et orientations du gouvernement central. Après plus de quatre mois d’opération, l’organisation et le fonctionnement des administrations locales dans les communes et les quartiers se déroulent de manière fluide et continue, au plus près des habitants, avec un taux de traitement des dossiers atteignant 91,67%.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué ces résultats, affirmant qu’ils répondent globalement aux exigences fixées par le gouvernement central et améliorent la qualité du service public pour la population.

Cependant, le Premier ministre a également souligné certaines limites à surmonter, notamment la croissance économique encore peu durable, la nécessité de poursuivre la réforme administrative et d’améliorer l’environnement des affaires, ainsi que la qualité limitée des ressources humaines au niveau local.

En matière de perspectives de développement, le Premier ministre a insisté sur le fait que Thanh Hóa dispose de ressources considérables, d’un potentiel distinctif, d’opportunités remarquables et d’avantages compétitifs, en particulier le capital humain, considéré à la fois comme centre et moteur du développement. La province bénéficie également de conditions naturelles favorables, située sur un axe de transport stratégique couvrant tous les modes de transport.

Thanh Hóa doit exploiter ces atouts géostratégiques et développer son économie sur la base de ses ressources forestières, maritimes, fluviales et montagneuse, a-t-il souligné.

En matière de gouvernance, le Premier ministre a encouragé la province à promouvoir l’autonomie, la solidarité et l’unité, à préserver et valoriser sa riche culture et son histoire héroïque, considérées comme des forces endogènes. Il a souligné la nécessité d’une réflexion innovante, d’une vision stratégique et d’une action ambitieuse. Les cadres et autorités doivent être intègres, promouvoir la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, avec le soutien de grands groupes tels que Viettel et VNPT dans ce processus.

Valoriser les atouts des localités

Un point stratégique majeur concerne l’optimisation du potentiel des quatre localités : Lam Son, Sâm Son, Nghi Son et Bim Son. Lam Son possède un potentiel important et doit développer un urbanisme autour de l’aéroport. La province doit également améliorer ses infrastructures de transport, de télécommunication et d’éducation, et favoriser le développement des entreprises pour créer des conditions propices aux activités économiques.

Le Premier ministre a insisté sur la poursuite de la réforme administrative : éliminer toutes les procédures inutiles, promouvoir la décentralisation accompagnée d’une répartition des ressources et améliorer les capacités d’exécution des niveaux inférieurs, en particulier au niveau communal, afin de mieux servir la population. Thanh Hóa doit également gérer efficacement la gouvernance locale à deux niveaux, compléter les fonctions, organiser les postes de travail et appliquer la politique de gestion des cadres.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance d’améliorer le bien-être matériel et moral des habitants, en particulier dans les zones reculées, frontalières et insulaires. Il a également demandé à la province de se concentrer sur la construction d’écoles internes primaires et secondaires dans les communes frontalières, en mobilisant les forces armées locales pour soutenir ces projets, en augmentant les revenus et en économisant pour investir dans ces programmes, tout en sollicitant la solidarité de la société selon le principe : "Qui peut contribuer au travail, qu’il le fasse ; qui peut contribuer financièrement, qu’il le fasse ; chacun selon ses moyens".

Photos : VNA/CVN

Pour certaines propositions spécifiques de la province, le dirigeant a demandé au ministère de la Construction de transférer à Thanh Hoa la responsabilité du dragage du port de Nghi Son, de mettre en œuvre la phase 2 de la raffinerie de Nghi Son et de confier à PetroVietnam la coordination avec la province et les investisseurs étrangers pour construire des dépôts de carburant, garantissant l’efficacité économique et la sécurité énergétique régionale.

Grâce à ces orientations stratégiques et à une coordination étroite avec les dirigeants provinciaux, Thanh Hoa est attendue pour exploiter pleinement ses avantages humains, géographiques et naturels, tout en renforçant la gouvernance, l’innovation, la transformation numérique et le développement économique durable.

La province ambitionne ainsi de devenir l’une des régions leaders du pays en termes de GRDP, d’attractivité des investissements et de qualité de vie pour ses habitants.

VNA/CVN