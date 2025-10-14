Thanh Hoa : le PM inspecte le traitement des formalités administratives

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu, le 14 octobre après-midi, dans la commune frontalière de Bat Mot, province de Thanh Hoa (Centre), pour inspecter le fonctionnement du Centre administratif communal et évaluer l’efficacité du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Après la réorganisation administrative, Thanh Hoa compte 166 unités communales, dont 16 communes frontalières. La province a 2.272 procédures administratives standardisées, entièrement intégrées au Portail national des services publics, avec 965 services en ligne complets et 1.266 partiels.

Le modèle d’administration locale à deux niveaux, mis en place depuis plus de trois mois, a montré son efficacité : les communes ont rapidement stabilisé leur organisation, modernisé leurs méthodes de travail et amélioré la qualité du service public.

Malgré les difficultés causées récemment par des tempêtes, les centres administratifs communaux ont su réagir, renforçant les ressources humaines et les infrastructures numériques pour maintenir un service optimal.

Située à 120 km du centre de Thanh Hoa, Bat Mot est une commune montagneuse de 205,7 km², bordant le Laos sur 17 km. Elle compte plus de 4.000 habitants, dont 96% appartiennent à l’ethnie Thaï.

Selon les rapports, avec seulement quatre agents, le centre administratif de la commune a traité 332 dossiers sans surcharge. Bien que les habitants commencent à utiliser l’application VNeID, beaucoup restent peu familiers avec les démarches en ligne - les agents doivent encore les accompagner directement.

Satisfait du fonctionnement sur place, le Premier ministre a salué les efforts de proximité et la transparence dans les services. Il a appelé à intensifier l’intégration des données, la formation numérique des habitants, et la promotion du citoyen numérique, notamment en zones rurales.

Il a insisté sur une affectation flexible des agents, en fonction de la charge de travail et des réalités locales.

Enfin, il a demandé aux autorités locales de faire remonter les difficultés dépassant leur compétence pour garantir une gestion administrative efficace au service de la population.

