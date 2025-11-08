Un conteneur historique : le tilapia vietnamien à la conquête du Brésil

Le premier conteneur de tilapias vietnamiens à destination du Brésil témoigne des efforts conjoints des deux pays pour promouvoir la coopération économique et commerciale, notamment dans le contexte où les relations bilatérales ont été élevées au rang de partenariat stratégique et où le Brésil a reconnu le Vietnam comme une économie de marché.

Cette expédition, comme le souligne l'ambassadeur Bùi Van Nghi, concrétise les efforts d'ouverture du marché brésilien et de mise en relation des entreprises agroalimentaires.

Ce premier conteneur de 24 tonnes, parti de Hô Chi Minh-Ville le 6 novembre (arrivée prévue à Santos le 17 décembre), n'est que le début : il s'inscrit dans une commande de 32 conteneurs (soit 700 tonnes) passée par le géant brésilien de l'agroalimentaire JBS. Ces produits seront distribués par JBS dans les supermarchés, les circuits HORECA et ses showrooms.

Avec 280.000 employés et 150 usines dans le monde, JBS est le premier producteur mondial de viande bovine et de volaille. Le groupe investit actuellement 150 millions de dollars dans deux usines de transformation de viande bovine au Vietnam.

L'ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné que cet envoi illustre la mise en œuvre des engagements pris par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Luiz Inácio Lula da Silva lors du Sommet élargi des BRICS à Rio de Janeiro en juillet 2025, visant à ouvrir réciproquement les marchés agricoles : le Vietnam pour la viande bovine brésilienne et le Brésil pour le tilapia et le pangasius vietnamiens.

Photo : VSEP/CVN

L'ambassade du Vietnam au Brésil a confirmé qu'elle continuerait d'accompagner activement les entreprises des deux pays. L'objectif est de promouvoir durablement les produits vietnamiens sur le marché brésilien, sud-américain plus largement.

Pour Marcio Rodrigues, directeur exécutif chargé du développement des marchés du groupe JBS, cette nouvelle initiative commerciale reflète un partenariat "de plus en plus solide" entre JBS et le Vietnam.

VNA/CVN