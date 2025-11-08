Agriculture de Hô Chi Minh-Ville : du jardin périphérique à la chaîne de valeur transparente

Au cours des cinq dernières années (2020-2025), la transformation numérique est devenue une orientation stratégique de la ville, non seulement dans la gestion publique ou l’économie numérique urbaine, mais aussi dans la production agricole, en particulier l’agriculture urbaine autour des arrondissements externes comme Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè et la ville de Thủ Đức.

À travers de nombreuses décisions et plans du Comité populaire de la ville, ainsi que des programmes de soutien, des coopératives agricoles et des agriculteurs exemplaires ont commencé à appliquer des capteurs, des systèmes de traçabilité, des plateformes de gestion et le commerce électronique pour augmenter l’efficacité de la production et connecter le marché.

La promotion de la transformation numérique est placée au cœur des documents directeurs de Hô Chi Minh-Ville. Le Comité populaire de la ville a publié le Programme de transformation numérique de la Ville (selon la décision correspondante et les plans de mise en œuvre), tout en adoptant des décisions et plans sectoriels visant à encourager l’application de la technologie en agriculture, à développer les systèmes de données et la gestion de l’information au service de la production - depuis les SIG (systèmes d’information géographique) des superficies cultivées jusqu’aux plateformes de traçabilité. Ces plans de mise en œuvre visent à numériser les processus de gestion, à renforcer la capacité des coopératives et à soutenir les habitants dans l’accès aux solutions numériques.

Plus précisément, le Comité populaire municipal, au cours de la période 2021-2023, a successivement approuvé des décisions et des plans de mise en œuvre de la transformation numérique et du développement de l’agriculture urbaine, incluant des contenus concrets tels que le soutien aux modèles d’agriculture intelligente, la construction de plateformes de traçabilité et la formation aux compétences numériques pour les coopératives et les exploitants. L’un des textes du secteur agricole de la ville, à citer la décision N°1528 du 21 avril 2023, insiste sur la nécessité de développer des modèles appliquant la technologie numérique comme base de diffusion.

Photo : Truong Giang/CVN

"La ville se concentrera sur le développement de l’agriculture appliquant les hautes technologies, l’agriculture propre et l’agriculture urbaine. Elle accélérera la restructuration du secteur agricole, en mettant l’accent sur la recherche et l’application des biotechnologies dans la production de semences et le développement scientifique et technologique", a souligné Nguyên Hô Hai, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, lors du dialogue entre les dirigeants de la ville et les cadres, membres de l’Association des agriculteurs, en janvier 2022.

Une agriculture à haute technologie

Le secteur agricole de Hô Chi Minh-Ville a fixé des objectifs à long terme : augmenter le taux d’application de technologies de pointe dans la production et développer les coopératives et les modèles pilotes, en visant le critère d’agriculture verte et la traçabilité. Les dirigeants du secteur ont annoncé l’objectif qu’à l’horizon 2030, une grande proportion de la production agricole applique des technologies de pointe (mention d’un objectif d’environ 70% au niveau stratégique du secteur).

Prenons comme exemple la Coopérative agricole Tuân Ngọc : elle est pionnière dans l’application de l’agriculture de haute technologie et de l’Internet des objets (IoT) à la gestion d’exploitations maraîchères hydroponiques sous climat tropical, un modèle désormais diffusé dans de nombreuses provinces du pays.

Depuis plus de cinq ans de création et de développement avec le modèle de culture hydroponique à haute technologie, la coopérative agricole Tuân Ngọc, située dans le district de Thủ Đức, a affirmé sa position sur le marché. D’une superficie initiale de 1 000 m², elle a progressivement étendu son exploitation à 7.000 m², puis à 10.000 m², spécialisée dans la production de légumes-feuilles tels que l’épinard, le chrysanthème comestible, le liseron d’eau, les différentes variétés de moutarde verte et de laitue, notamment la laitue "verre" (xà lách thủy tinh), réputée pour sa texture croquante.

Lâm Ngọc Tuân, directeur de la coopérative, est un pionnier dans l’application des sciences et technologies agricoles, toujours à la recherche et à l’expérimentation de nouvelles variétés végétales.

Partant du constat que les agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville et des provinces voisines restent dépendants des aléas climatiques, M. Tuân et ses collaborateurs ont étudié et mis au point un système de culture hydroponique en circuit fermé (recyclage continu) selon les normes israéliennes, permettant une production indépendante du sol et du climat, garantissant des produits propres "de la ferme à la table".

Ne s’arrêtant pas là, l’équipe a poursuivi la recherche de modèles agricoles avancés dans le monde et a appliqué la technologie IoT à la production de légumes hydroponiques, réduisant les coûts de 10 à 20% par rapport à la culture hydroponique classique sur une même surface.

Grâce à ce modèle, la coopérative a réussi à cultiver la laitue "verre", une variété tempérée qui, auparavant, ne se développait bien qu’en climat froid, mais qui s’adapte désormais aux régions chaudes.

Photo : CTV/CVN

Au sein de la Coopérative Tuân Ngọc, des capteurs automatiques sont installés dans les serres et les tunnels plastiques pour surveiller la température, l’humidité et la luminosité de l’environnement. Les données sont transmises en continu au centre de contrôle. Des capteurs de nutriments mesurent la concentration des éléments dans la solution nutritive afin d’ajuster la composition idéale pour chaque culture.

Le système d’irrigation automatique régule la quantité d’eau et de nutriments en fonction des données des capteurs, assurant un apport précis et optimal aux plantes. Les dispositifs de climatisation, de ventilation et d’éclairage sont également automatisés pour maintenir les conditions de croissance idéales.

L’ensemble du processus fonctionne de manière entièrement automatique via un logiciel de gestion spécifique. Ainsi, à l’aide d’un simple téléphone portable ou d’un ordinateur connecté à Internet, M. Tuân peut superviser et contrôler l’ensemble de sa ferme, où qu’il se trouve.

Sur le terrain, l'e-transformation apparaît à de nombreux niveaux

Gestion intelligente de la culture : de nombreux exploitants maraîchers, serres, fermes de champignons appliquent des capteurs mesurant l’humidité, le pH, un pilotage automatique de l’arrosage et un système de surveillance de la température - ce qui permet d’économiser l’eau, de réduire les engrais et de stabiliser la productivité. Les modèles hydroponiques collectent et analysent des données pour améliorer la qualité du produit.

Au niveau de la traçabilité et du commerce numérique, en 2025, le Comité populaire de la ville a publié un plan de mise en œuvre, d’application et de gestion du système de traçabilité sur le territoire, permettant aux produits agricoles urbains d’apposer un code QR et de se connecter directement au Portail national de traçabilité. Parallèlement, plusieurs coopératives et exploitants ont mis leurs produits sur des plateformes de commerce électronique et des canaux de vente en ligne. Cela contribue à la transparence de l’information et renforce la confiance des consommateurs.

Nombre de coopératives et de paysans à Thủ Đức et Củ Chi ont mis en œuvre des solutions logicielles de gestion de stock, de commandes et de comptabilité simplifiée en ligne, réduisant les formalités papier et améliorant la capacité de négociation lors de la fourniture aux circuits de distribution. Ces coopératives agissent aussi comme intermédiaires pour connecter les petits exploitants afin de mettre en œuvre ensemble des services numériques à grande échelle.

Durant la période 2020-2025, l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville a présenté de nombreux "modèles d’excellence" : de l’exploitation de légumes hydroponiques utilisant des capteurs à Hóc Môn, à la ferme de champignons automatisée à Bình Mỹ, jusqu’à des coopératives agricoles gérant les commandes via plateforme numérique à Thủ Đức. Ces modèles ont en commun non seulement d’investir dans les équipements, mais aussi de changer leur mode de gestion. Ils consignent, suivent et exploitent les données pour décider de la production et de la commercialisation.

Photo : CTV/CVN

Selon Hô Trúc Thanh, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, sur la voie de la modernisation de l’agriculture, de nombreuses coopératives et entreprises de la ville ont choisi l’agriculture numérique comme orientation principale afin d’améliorer l’efficacité de leur production et de leurs activités commerciales.

En réalité, l’agriculture numérique constitue la base permettant d’accroître la productivité, de rendre les processus plus transparents et d’augmenter la valeur des produits agricoles. À l’heure où les données deviennent un actif et où le livestream s’impose comme un canal de distribution, les agriculteurs sont désormais entrés dans un "nouveau jeu".

Dans les temps à venir, le secteur agricole de la ville continuera de se développer dans une direction moderne, spécialisée à grande échelle et axée sur la sécurité alimentaire, en s’appuyant sur l’application de la science, de la technologie et de l’automatisation.

En particulier, lors du Festival des fruits du Sud occidental de Hô Chi Minh-Ville, annuellement organisé par le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, celui de l’industrie et du commerce et celui du tourisme, de nombreuses activités de promotion commerciale cybernétique de produits agricoles de la ville se sont déroulées.

Le festival offre également une occasion aux unités de production et de commercialisation de produits agricoles de pratiquer les compétences en commerce numérique, de participer à des séances de vente en direct (livestream) avec des créateurs de contenu (KOL/KOC), contribuant ainsi à promouvoir l’application du commerce électronique, à augmenter le chiffre d’affaires et à élargir les marchés.

L’une des activités principales du festival consiste en une série de séances de vente en direct de produits agricoles sur la plateforme TikTok Shop, avec la participation des KOL et KOC. Les unités de production et de commerce ayant suivi une formation visant à améliorer leurs compétences de vente sur les plateformes de commerce électronique sont prioritaires pour y participer, leur offrant ainsi la possibilité de mettre en pratique leurs acquis et de se rapprocher des clients en ligne.

À travers ces activités, les produits agricoles de la ville sont largement promus, en adéquation avec les tendances de consommation modernes, concrétisant ainsi la transformation numérique dans le secteur agricole.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Võ Văn Hoan, a souligné que le secteur agricole de la ville devait changer à la fois dans la conscience et dans l’action : il fallait passer de la pensée de la production agricole à celle de l’économie agricole.

Selon le Centre de vulgarisation agricole de Hô Chi Minh-Ville, entre 2022 et 2024, l’organisme a mis en place 96 modèles de démonstration, axés sur le transfert de modèles appliquant les bonnes pratiques agricoles (GAP), ainsi que sur l’application de technologies de pointe et de hautes technologies dans la production agricole. Le Centre a également transféré aux agriculteurs des variétés de plantes et d’animaux saines, de haute qualité.

Afin de mettre à jour les connaissances et d’améliorer les compétences des agriculteurs, entre 2022 et 2024, le Centre de vulgarisation agricole de Hô Chi Minh-Ville a organisé 111 cours de formation pour environ 3.330 agriculteurs, leur permettant d’appliquer des procédés techniques avancés dans la production, de créer des produits propres, d’augmenter la productivité, le rendement et l’efficacité économique. Parallèlement, ces formations ont également permis de diffuser les nouvelles politiques relatives à l’agriculture, à la vulgarisation agricole et au marché.

Photo : Truong Giang/CVN

Accélérer la transformation numérique

L’année 2025 marque la dernière étape de la mise en œuvre des missions du secteur agricole de Hô Chi Minh-Ville, avec pour objectif : "Développer une agriculture appliquant des technologies de pointe, une agriculture propre et une agriculture urbaine". Ainsi, les activités de vulgarisation agricole continueront de jouer un rôle essentiel dans le soutien au développement efficace des produits agricoles phares de la ville.

Le Centre de vulgarisation agricole de Hô Chi Minh-Ville a indiqué que, pour l’année à venir, il prendra l’initiative de proposer, d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et projets destinés à soutenir le développement de l’agriculture urbaine pour la période 2026-2030.

L’organisme mettra en place des modèles de démonstration agricole, axés sur le transfert des procédés de bonnes pratiques agricoles (GAP) et d’agriculture biologique, conformément aux exigences du marché. Parallèlement, il transmettra les avancées techniques, les nouvelles variétés et les technologies biologiques afin de soutenir le développement d’une agriculture urbaine productive, efficace, stable et durable.

Les cours de formation sur les techniques de production, la communication de l’information et la création de bases de données agricoles continueront d’être maintenus au cours de l’année à venir.

Durant la période 2026-2030, le secteur de la vulgarisation agricole de la ville actualisera, complétera et perfectionnera les mécanismes et politiques relatifs à la vulgarisation agricole, afin de les mettre en œuvre efficacement. Une attention particulière sera accordée à l’élaboration de normes et d’indicateurs économiques et techniques pour la vulgarisation agricole, ainsi qu’à la mise en œuvre de programmes et plans de vulgarisation de qualité, adaptés aux besoins réels de la production.

Au cours de cette phase, le Centre renforcera également la formation professionnelle de son personnel, en mettant l’accent sur la connaissance du marché, l’organisation de la production et la maîtrise des technologies numériques, afin de normaliser les ressources humaines et de répondre aux nouvelles exigences liées à l’application des sciences et technologies dans la production agricole.

Les modèles de production agricole axés sur les produits phares et potentiels de la ville continueront d’être maintenus, avec une priorité donnée aux modèles adaptés au contexte urbain : production de semences, agriculture biologique, agriculture circulaire, ainsi que les modèles agricoles combinés au développement de l’écotourisme.

Le Centre de vulgarisation agricole de Hô Chi Minh-Ville a précisé qu’il utilisera les technologies de l’information et les technologies 4.0 pour gérer et contrôler les processus de production, évaluer la qualité et l’efficacité des modèles de vulgarisation avant leur diffusion et leur généralisation.

La mise en œuvre d’une transformation numérique globale dans les activités de vulgarisation agricole, ainsi que la création d’un système de bases de données d’information agricole pour la gestion, la direction et la réception des retours d’expérience issus de la production réelle, constituent des missions prioritaires que le Centre de vulgarisation agricole de Hô Chi Minh-Ville assumera dans ses orientations futures.

Truong Giang/CVN