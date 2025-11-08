L’autoroute Cao Bang - Cà Mau doit ouvrir à la circulation le 19 décembre

En conclusion de la 21 e réunion du Comité national de pilotage des ouvrages et projets clés du secteur des transports, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité, a exigé des efforts soutenus pour atteindre l'objectif de 3.000 km d'autoroutes et environ 1.700 km de routes côtières en service d'ici 2025.

Cette réalisation marquera un jalon symbolique pour saluer le XIVᵉ Congrès national du Parti et répondre à la forte demande de mobilité à l'occasion du Nouvel An 2026 et du Têt traditionnel. À ce jour, le pays compte plus de 2.400 km d'autoroutes.

Après avoir examiné des difficultés liées au dégagement des terrains, à l'approvisionnement en matériaux et au financement, le chef du gouvernement a affirmé sa confiance dans la mise en service, le 19 décembre 2025, de l'axe autoroutier Cao Bang - Cà Mau.

Concernant la première phase du projet d'aéroport international de Long Thành, le Premier ministre a rappelé son importance stratégique, tout en soulignant que le volume de travaux restant à réaliser d'ici la fin de l'année est encore considérable. Il a demandé aux ministères, aux organes concernés et aux investisseurs de redoubler d'efforts pour accélérer le rythme de construction, tout en garantissant la qualité, la sécurité et l'efficacité des travaux, notamment pour le terminal passagers et les ouvrages de services.

Le Premier ministre a insisté sur l'importance d'accélérer les projets tout en garantissant qualité, environnement et sécurité au travail.

Face aux impacts croissants du changement climatique et aux intempéries extrêmes, il a demandé que la conception des ouvrages tienne compte de la prévention des inondations et de l'élévation du niveau de la mer, tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage.

Le chef du gouvernement a exhorté le ministère de la Construction et les collectivités locales à mettre en œuvre de concert des systèmes de gestion du trafic et de péage intelligents afin de répondre aux exigences d'une exploitation moderne et sûre.

Le ministère de la Construction a été prié d'accélérer l'approbation du projet et le lancement des travaux d'élargissement de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong - My Thuân au quatrième trimestre 2025. Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville et la province de Lâm Dông ont été invitées à accélérer la sélection des investisseurs et des entreprises de construction, ainsi que les procédures connexes, en vue du lancement des projets d'autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài et Tân Phu - Bao Lôc au quatrième trimestre 2025.

Le chef du gouvernement a également appelé à accélérer les procédures préparatoires pour les projets de la période 2026-2030.

