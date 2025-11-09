Reprise forte des entreprises au Vietnam avec une hausse de 40% en 10 mois

Le secteur des entreprises au Vietnam connaît une reprise remarquable au cours des dix premiers mois de 2025. 92.900 entreprises ont repris leurs activités, soit une hausse de plus de 40% par rapport à la même période en 2024, tandis que le nombre total de créations et de reprises d’entreprises augmente de 26,5%, selon le ministère des Finances.

>> Les créations d’entreprises ont continué à augmenter en octobre

>> Entreprises vietnamiennes et britanniques : nouveau cycle de coopération

>> Accompagner les entreprises dans le développement d’une agriculture verte et durable

Photo : VNA/CVN

Ce dynamisme reflète la confiance des acteurs économiques dans le marché et leur volonté d’élargir leur production et leurs investissements pour répondre aux besoins croissants de l’économie nationale.

En octobre 2025, près de 18.000 nouvelles entreprises ont été créées, en hausse de 6,8% par rapport au mois précédent et de 26,5% par rapport à octobre 2024. Parallèlement, 11.600 entreprises ont repris leur activité, soit une progression de 7,9% par rapport au mois précédent et de 33,9% par rapport à la même période l’an dernier.

Au total, en dix mois, 162.900 nouvelles entreprises ont été enregistrées, avec un capital social total de 1,59 million de milliards de dôngs, en hausse de 19,7% en nombre d’entreprises et de 21,4% en capital par rapport à la même période de 2024. Le nombre de salariés enregistrés a atteint 967.600 personnes, en hausse de 18,6%. Le capital moyen par entreprise nouvellement créée s’élève à 9,8 milliards de dôngs, soit une légère augmentation de 1,4%.

Le capital supplémentaire injecté dans l’économie au cours des dix mois a atteint 5,2 millions de milliards de dôngs, en hausse de 98,2% sur un an. Ce chiffre impressionnant provient principalement des entreprises en activité, dont le capital supplémentaire atteint près de 3,6 millions de milliards de dôngs, soit une hausse spectaculaire de 175,6%, reflétant la volonté des entreprises d’investir et de renforcer leur compétitivité.

Par secteur économique, le secteur des services reste le plus dynamique avec 124.800 nouvelles entreprises, en hausse de 21%. Viennent ensuite l’industrie et la construction avec 36.600 entreprises (+16%) et l’agriculture, la sylviculture et la pêche avec 1.534 entreprises (+11,7%).

Cependant, le marché continue de connaître un processus de sélection naturelle. En octobre 2025, 4.536 entreprises ont été dissoutes, en hausse de 128,3% par rapport à la même période, tandis que 6.065 entreprises ont suspendu temporairement leurs activités (+11,2%) et 6.771 entreprises étaient en attente de dissolution (+24,8%). Sur dix mois, 105.400 entreprises ont suspendu leurs activités (+14,4%) et 26.800 entreprises ont finalisé leur dissolution (+54,5%), soit une moyenne mensuelle de 19.100 entreprises quittant le marché.

Pour soutenir le développement des entreprises, le ministère des Finances se concentre sur deux axes principaux. Le premier est l’amélioration de l’environnement d’investissement et d’affaires, avec la réduction des procédures administratives, du temps et des coûts de conformité afin de lever les obstacles et d’alléger la charge des entreprises. Le second est l’assistance aux entreprises pour combler les écarts en matière de gestion, fiscalité et comptabilité, ainsi que dans l’accès aux ressources et aux infrastructures.

Les mesures spécifiques incluent : l’accès aux terres, ressources et minéraux ; le soutien aux taux d’intérêt et à la formation professionnelle ; la simplification des procédures administratives ; le soutien aux PME et aux commerçants individuels pour les accompagner dans leur transformation en entreprises, puis en grandes entreprises, et en sociétés multinationales, avec des infrastructures adaptées (électricité, loyer, taxes et frais).

Ces chiffres et politiques démontrent que la communauté des entreprises est en forte reprise, confiante dans les perspectives du marché et déterminée à accroître sa capacité de production et sa compétitivité. La croissance régulière des nouvelles entreprises et de celles reprenant leurs activités reflète un marché dynamique, flexible et porteur, annonçant des perspectives positives pour la fin de l’année 2025.

VNA/CVN