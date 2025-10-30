Thanh Hoa renforce le contrôle et réduit les violations liées à la pêche INN

La province de Thanh Hoa (Centre) déployera une campagne de contrôle et de sensibilisation auprès des pêcheurs à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) du 6 octobre au 15 novembre, a fait savoir Lê Van Sang, chef adjoint du sous-département des mers, des îles et de la pêche de Thanh Hoa.

Photo : VNA/CVN

En mettant en œuvre de manière radicale de nombreuses solutions pour contrôler et limiter les violations liées à la pêche INN, Thanh Hoa entend contribuer aux efforts du pays visant à faire retirer l’avertissement par carton jaune de la Commission européenne (CE).

Thanh Hoa compte 6.275 bateaux de pêche, dont 1.026 d’une longueur de 15 mètres ou plus, et trois ports de pêche désignés qui ont mis en œuvre la traçabilité électronique des produits aquatiques exploités (eCDT) pour lutter contre la pêche INN : Hoa Lôc (commune de Van Lôc), Lach Hoi (quartier de Sâm Son) et Lach Bang (quartier de Tinh Gia).

Dans ces ports de pêche, l’inspection et le contrôle des bateaux sont effectués grâce à l’application des technologies et à la transformation numérique via le système logiciel de traçabilité électronique des produits de la pêche (eCDT).

Les pêcheurs sont tenus de respecter la réglementation relative à l’accostage dans les ports désignés pour le chargement et le déchargement des captures et d’installer et d’utiliser des journaux de bord électroniques à chaque sortie en mer.

La tenue de registre électronique présente de nombreux avantages par rapport à la tenue de registre traditionnelle, a fait savoir Pham Gia Thuong, propriétaire d’un bateau de pêche long de 19,5m domicilié dans le quartier de Sâm Son.

Il suffit de se connecter sur son smartphone et le système électronique de traçabilité des produits de la pêche met automatiquement à jour les informations concernant les coordonnées, la position du navire, le type de poisson, et après la déclaration des prises, a-t-il expliqué.

Lê Van Hân, responsable du port de pêche de Lach Hoi (Conseil de gestion du port de pêche de Thanh Hoa), a indiqué que le port utilise les technologies numériques pour accompagner les pêcheurs, notamment en coordonnant ses efforts avec les fournisseurs de systèmes de registre électronique et en les déployant auprès d’eux. Les procédures d’enregistrement pour le contrôle des entrées et sorties des personnes et des véhicules sont entièrement informatisées.

Afin de répondre aux recommandations sur la pêche INN, le port de pêche de Lach Hoi renforcera la sensibilisation et l’information à destination des pêcheurs concernant l’utilisation des journaux de pêche électroniques afin d’améliorer l’efficacité de la gestion, du suivi, du contrôle et de la surveillance des prises, garantissant ainsi la traçabilité des produits de la pêche conformément au règlement INN.

Périodiquement, le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement établit une liste des bateaux de pêche dont les papiers (immatriculation, permis de pêche, certificat de sécurité alimentaire) sont expirés ou sur le point d’expirer, et qui perdent la connexion VMS pendant plus de 6 mois. Cette liste est communiquée à leurs propriétaires pour une mise en conformité de leur situation.

Les infractions ne sont pas à prendre à la légère. Depuis le début de cette année, les autorités locales ont traité 171 cas d’infractions pour un montant total d’amendes de 2,1 milliards de dôngs; et ont également traité 44 cas de bateaux de pêche ayant enfreint le système VMS, pour un montant total d’amendes de 1,02 milliard de dôngs.

VNA/CVN