Trí Tín : la marque d'algue vietnamienne qui conquiert le monde

Il y a plus de vingt ans, lorsque la culture des rong nho (raisin de mer) était encore une activité émergente à Khánh Hoa, peu de gens auraient imaginé que ce produit, surnommé le "légume vert de la mer" pour sa richesse en nutriments, finirait par conquérir les marchés internationaux.

La société Trí Tín, fondée par Lê Bên, a ouvert une nouvelle voie pour l’industrie aquacole locale, en créant une chaîne de production intégrée, utilisant des technologies avancées et respectant strictement les normes internationales. Aujourd’hui, la marque Trí Tín est solidement implantée au Vietnam et exporte vers plus de 20 pays, contribuant à valoriser les produits de la mer vietnamiens sur la scène mondiale.

Photo : VNA/CVN

Des débuts semés d’embûches

Avant de se lancer dans la culture des rong nho, Lê Bên était ingénieur en géologie et avait également exercé dans l’exportation de granit. Constatant le potentiel des algues nho - riches en vitamines et minéraux, pouvant être préparées en une variété de plats savoureux -, il décida de se lancer dans cette aventure. Toutefois, transformer cette idée en produit commercial fut un long parcours semé d’obstacles. Ces algues étant très périssables, leur conservation et transport vers des marchés lointains constituait un défi majeur.

"Parfois, nous étions tentés d’abandonner. Mais convaincus de la valeur des algues nho, mes collègues et moi avons persévéré en expérimentant différentes méthodes. Chaque échec nous a apporté une expérience précieuse pour continuer à avancer", se souvient Lê Bên.

Il souligne que pour survivre et être compétitif sur le marché national et international, il faut viser un développement durable, innover constamment et investir dans la recherche scientifique.

Une percée technologique et une qualité accrue

Après plusieurs années de recherches, Lê Bên et son équipe ont mis au point un procédé de production et de traitement des algues nho déshydratées, permettant de conserver le produit sur le long terme tout en préservant son goût et ses nutriments lors de sa réhydratation. Cette innovation a ouvert les portes des marchés internationaux à Trí Tín.

Parallèlement, il a investi dans la construction d’une usine moderne appliquant des systèmes de gestion de qualité selon les normes HACCP et ISO 22000, répondant aux exigences strictes de marchés exigeants tels que le Japon, les États-Unis, la République de Corée et l’Europe. Toutes les étapes, de la culture à la récolte, en passant par la transformation et l’emballage, sont rigoureusement contrôlées, garantissant la sécurité alimentaire et la traçabilité.

Nguyên Van Thang, employé depuis plus de 15 ans chez Trí Tín, explique : "Avant, la récolte des raisin de mer était très pénible, il fallait passer toute la journée dans l’eau. Grâce aux technologies améliorées, il suffit désormais de quelques minutes pour récolter plusieurs dizaines de kilos. La productivité et la qualité ont doublé, ce qui nous permet d’avoir un revenu stable et de rester fidèles à l’entreprise."

Une ouverture sur les marchés internationaux

Aujourd’hui, les produits de Trí Tín sont exportés vers plus de 20 pays et territoires, fournissant plusieurs centaines de tonnes par an aux partenaires internationaux. Les algues nho Trí Tín sont présentes de manière régulière dans les grandes chaînes de supermarchés au Japon et en République de Corée, des marchés connus pour leurs exigences élevées en matière de qualité alimentaire.

Pour obtenir l’autorisation d’exporter, l’entreprise doit respecter des normes strictes : production propre, sans produits chimiques nocifs, certification en matière de sécurité sanitaire des aliments. Cela représente à la fois un défi et une opportunité pour renforcer la compétitivité et la réputation de la marque vietnamienne à l’international.

Lien avec les agriculteurs et développement durable

Lê Bên attache une grande importance à la coopération avec les agriculteurs locaux pour une culture durable des rong nho. Des centaines de ménages côtiers à Khánh Hòa bénéficient de revenus supplémentaires grâce à la chaîne d’approvisionnement de Trí Tín. L’entreprise fournit assistance technique, semences et garantie de rachat, permettant aux agriculteurs de produire en toute confiance.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, M. Bền promeut également un développement écologique, en utilisant des énergies renouvelables, en réduisant les émissions et en valorisant les sous-produits pour augmenter la valeur du produit final.

Succès et contributions

Les raisins de mer Trí Tín sont le premier produit de Khánh Hoa à recevoir la certification OCOP 5 étoiles en 2023, marquant une étape clé dans la stratégie de développement de la marque d’algues de la province. Depuis des débuts difficiles, Lê Bên a progressivement transformé ce produit local en marque nationale, ouvrant une nouvelle voie pour l’agriculture moderne au Vietnam.

L’histoire de Lê Bên est celle d’un entrepreneur persévérant et innovant, animé par le désir de contribuer à l’économie maritime, d’élever la valeur des produits vietnamiens et de faire rayonner le Vietnam sur le marché international.

VNA/CVN