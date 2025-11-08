Petrovietnam mise sur l’innovation et le numérique pour 2050

Petrovietnam a dévoilé sa stratégie en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Photo : PVN/CVN

La stratégie ambitieuse de Petrovietnam place la recherche, la technologie et la digitalisation au centre du développement du Groupe, dans le but de renforcer sa compétitivité, d’accélérer sa transition énergétique et de hisser Petrovietnam parmi les 500 premières entreprises mondiales.

Le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) a publié sa stratégie en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050. Cette dernière définit une orientation novatrice pour renforcer la compétitivité et fait de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique le moteur d’une croissance durable pour le Groupe.

La stratégie identifie clairement la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des axes prioritaires, principaux moteurs de la productivité, de la qualité, de l’efficacité et de la compétitivité du Groupe.

Un écosystème technologique intégré

Photo : PVN/CVN

L’objectif général est que, d’ici 2030, le potentiel technologique et la capacité d’innovation de Petrovietnam atteignent un niveau de pointe régional dans de nombreux domaines clés. Certains domaines atteindront même les standards internationaux. La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique doivent devenir de nouveaux moteurs de croissance, contribuant à une croissance durable à deux chiffres pour le Groupe, avec l’ambition de figurer parmi les 500 premières entreprises mondiales.

La stratégie définit également une vision selon laquelle, d’ici 2050, toutes les activités du Groupe seront menées sur une plateforme numérique. Les programmes de recherche et d’innovation répondront aux normes internationales. Petrovietnam maîtrisera les technologies clés, en déployant des modèles économiques basés sur les hautes technologies, l’intelligence artificielle, les énergies propres et les chaînes de valeur des données.

Le point d’orgue de la stratégie est le modèle d’organisation et de fonctionnement de l’écosystème d’innovation de Petrovietnam. Ce dernier est conçu selon un modèle où les entreprises occupent une place centrale, les instituts de recherche et les universités jouent le rôle d’entités scientifiques, et la société mère du Groupe assure la coordination ainsi que la mise en place des mécanismes et des politiques. Le centre pour la science, la technologie, l’innovation et la formation constituera ainsi le noyau intellectuel, assurant la connexion de l’ensemble du système, l’unification des capacités de recherche existantes, la garantie d’une orientation de recherche à long terme et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Photo : PVN/CVN

La tactique de développement scientifique et technologique est axée sur la synchronisation, la connectivité, la focalisation, les points clés, la mise en relation des chaînes de valeur et des domaines, et est alignée sur la stratégie générale, coordonnée par la société mère du Groupe.

Données, énergie et innovation

Au sein des sociétés membres, un système centralisé d’application technologique sera mis en place afin d’intégrer les nouvelles technologies et initiatives dans les pratiques de production, de test, d’évaluation et de réplication. Ce système sera également responsable de la gestion de la propriété intellectuelle, de la promotion de la commercialisation des produits technologiques sous la marque Petrovietnam et de la création de nouvelles sources de valeur ajoutée pour le Groupe.

La stratégie vise également à finaliser une plateforme de données unifiée pour le Groupe, en développant l’infrastructure numérique et le big data dans tous les domaines, de l’exploration et de l’exploitation aux industries du gaz, de la pétrochimie, de l’électricité et des énergies renouvelables.

Photo : PVN/CVN

Les investissements dans les technologies numériques et la sécurité des réseaux doivent être réalisés de manière synchrone et moderne, tout en faisant l’objet d’améliorations et de mises à jour continues.

En particulier, maximiser le potentiel et l’intelligence des collaborateurs du Groupe implique d’assimiler, de maîtriser et d’appliquer rapidement les avancées scientifiques et technologiques mondiales, notamment en adoptant une approche proactive et en exploitant pleinement les technologies intelligentes et l’intelligence artificielle ; de promouvoir la recherche appliquée, de privilégier la recherche fondamentale, de viser la maîtrise et la compétitivité technologique dans plusieurs domaines où le Groupe présente des besoins, un potentiel et des atouts, afin de renforcer sa compétitivité pour ses produits et services clés.

Pour une mise en œuvre efficace, la stratégie exige l’intégration d’indicateurs scientifiques et technologiques, d’innovation et de transformation numérique dans le système d’indicateurs clés de performance (KPI) de chaque unité. Les services spécialisés de la société mère sont chargés de conseiller, de suivre, d’inspecter et de superviser la mise en œuvre et l’efficacité de la stratégie.

Piloter la transition énergétique nationale

En conséquence, Petrovietnam doit investir annuellement au moins 2% de son chiffre d’affaires consolidé dans la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Parallèlement, il encourage le recrutement et l’utilisation de ressources humaines hautement qualifiées, la mise en place d’un système de formation et le recrutement d’experts de premier plan, ainsi que le développement de programmes de formation spécialisés en intelligence artificielle, en gestion numérique et en science des données.

La stratégie met également l’accent sur la prise de risques en matière de recherche et développement, la création d’un environnement propice à l’expérimentation créative, la mise en œuvre de modèles d’investissement dans des entreprises technologiques et le renforcement de la coopération avec les universités, les instituts de recherche et les entreprises technologiques, tant au niveau national qu’international.

Elle repose notamment sur le développement des infrastructures, en particulier numériques, et des technologies numériques, l’enrichissement des connaissances sectorielles, l’exploitation maximale du potentiel des données, la transformation des données en principal levier de production, la promotion du développement rapide d’une base de données commune à l’ensemble du secteur, l’amélioration de la productivité du travail, la création de nouveaux modèles économiques et la participation à l’industrie et à l’économie des données.

Forte de son orientation constante "modernité, synchronisation, sécurité, efficacité et réduction du gaspillage", Petrovietnam s’attache à développer la pensée novatrice, à sensibiliser le public, à instaurer une culture de l’innovation, à encourager l’audace intellectuelle et l’audace d’entreprendre, et à diffuser l’esprit d’apprentissage, de créativité et d’innovation au sein du Groupe.

La publication de la stratégie pour la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050, constitue une étape stratégique pour Petrovietnam dans sa transformation du modèle de développement. Cette stratégie vise à bâtir un socle de connaissances, de technologies et de ressources humaines solide pour piloter la transition énergétique nationale.

Quê Anh/CVN