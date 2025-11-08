Nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique et de maîtriser l'inflation

Le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation et la garantie des grands équilibres économiques constituent à la fois l'objectif, le moteur et la ressource du développement national, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh en conclusion de la réunion mensuelle du gouvernement d'octobre, tenue en ligne le 8 novembre avec 34 provinces et villes.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué les efforts conjugués des ministères, des secteurs et des localités. Ces derniers ont su surmonter de nombreuses difficultés et défis pour obtenir des résultats positifs dans presque tous les domaines au cours des dix premiers mois de l’année. Cette performance contribue à la réalisation intégrale et victorieuse des objectifs fixés pour l'année 2025 et pour l'ensemble de la période 2021-2025.

Pham Minh Chinh a tiré plusieurs leçons afin d'améliorer l'efficacité de la direction dans la période à venir. Il a souligné la nécessité de bien appréhender la situation et d'agir de manière proactive, flexible et efficace, avec une détermination élevée et des mesures concrètes. Les tâches doivent être attribuées selon le principe des "six clartés" : clarté sur la personne responsable, la tâche, le délai, l'autorité, la responsabilité et le résultat attendu, tout en mobilisant pleinement les ressources nécessaires.

Ne pas reculer face aux difficultés

La gouvernance, a-t-il poursuivi, doit s'appuyer sur les données, renforcer la décentralisation et la supervision, garantir la discipline administrative et la responsabilité individuelle. Il a exhorté à ne pas reculer face aux difficultés, à maintenir la cohésion du système politique et à encourager la participation de la population, des entreprises et des partenaires internationaux.

Le Premier ministre a insisté sur la poursuite d'une politique monétaire proactive, flexible et efficace, en étroite coordination avec une politique budgétaire raisonnablement expansionniste, ciblée et adaptée, ainsi qu'avec d'autres politiques économiques. Les efforts doivent se concentrer sur la maîtrise de l'inflation, la garantie de la valeur du dông et le maintien d'un équilibre harmonieux entre croissance et stabilité à court et long termes. Il a précisé que la politique budgétaire devait continuer à jouer son rôle de moteur de croissance, avec pour objectif que les recettes de l'État dépassent de 25% les prévisions.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'un suivi rigoureux des marchés et des prix, notamment pour les biens et services administrés par l'État, ainsi que du renforcement des moteurs de croissance traditionnels et de la promotion active de nouveaux leviers de développement. Il a demandé une mise en œuvre rapide et efficace des résolutions récemment adoptées par le Bureau politique.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a insisté sur la restructuration économique, axée sur l'amélioration de la qualité de la croissance, de la productivité du travail, de la recherche, de l'innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et du développement de l'économie créative. Il a également souligné la nécessité d'un fonctionnement efficace du modèle d'administration locale à deux niveaux.

Le gouvernement s'attachera prioritairement à la reconstruction post-catastrophes, à la promotion de la culture, au renforcement de la protection sociale et à l'amélioration des conditions de vie, ce qui se traduira concrètement par le lancement de la construction d'environ 100 nouveaux internats et semi-internats dans les zones frontalières, par l'accélération des projets de logements sociaux, ainsi que par le renforcement de la défense et de la sécurité nationales.

De plus, Pham Minh Chinh a appelé à intensifier la diplomatie et l'intégration internationale, à accélérer la mise en œuvre et le décaissement des fonds pour les programmes nationaux ciblés, et à améliorer la qualité de la communication publique pour diffuser les bonnes pratiques et renforcer le consensus social.

Attribuant des tâches précises à chaque ministère, secteur et localité, le Premier ministre a demandé d'accélérer la mise en place du portail national unique d'investissement et du centre national de promotion des investissements, de finaliser le décret sur les sanctions administratives en matière de commerce illégal et de protection des consommateurs, et de préparer la Foire de printemps 2026. Il a également annoncé l'organisation simultanée de l'inauguration et du lancement de plusieurs projets d'envergure, le 19 décembre 2025, dont la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

"La solidarité crée la force, la coopération génère la valeur ajoutée, et le dialogue constant nourrit la confiance et l'espoir d'un développement partagé", a conclu le Premier ministre Pham Minh Chinh, appelant l'ensemble du système politique à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés pour 2025 et pour l'ensemble du mandat 2021-2025, en vue du prochain XIVᵉ Congrès national du Parti.

VNA/CVN