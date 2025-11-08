Le Vietnam devrait figurer parmi les pays à forte croissance en 2025

De nombreuses organisations internationales ont continué d'évaluer positivement quant à la situation économique du Vietnam, prévoyant qu'en 2025, le pays figurera parmi ceux affichant la plus forte croissance de la région et du monde, a déclaré le ministre-président du Bureau du gouvernement, Trân Van Son, lors de la conférence de presse gouvernementale du 8 novembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre, la macroéconomie demeure stable ; l'inflation est maîtrisée ; la croissance est soutenue ; et les principaux équilibres de l'économie sont assurés, l'indice des prix à la consommation (IPC) moyen ayant progressé de 3,27% au cours des dix premiers mois de l'année.

Durant cette période, le commerce extérieur du pays a dépassé 762,4 milliards de dollars, soit une hausse de 17,4% sur un an, dégageant un excédent commercial de près de 19,6 milliards de dollars américains. Le secteur agricole est resté stable malgré les tempêtes et les inondations qui ont touché de nombreuses régions ; la production industrielle a augmenté de 9,2% ; et le total des ventes au détail de biens et les recettes des services aux consommateurs ont progressé de 9,3%.

Par ailleurs, les décaissements d'investissements publics ont atteint 491.000 milliards de dôngs (18,6 milliards de dollars), soit 54,4% du plan. Le total des IDE enregistrés a progressé de 15,6% sur un an, tandis que les IDE décaissés ont augmenté de 8,8%.

Le nombre de nouvelles entreprises et de celles reprenant leurs activités a augmenté de 26,5%, atteignant 266 000. L'indice des directeurs d'achat (PMI) a atteint 54,5 points en octobre. De plus, le système d'administration locale à deux niveaux a globalement fonctionné sans problème et les réformes des procédures administratives ont été activement mises en œuvre.

Concernant la situation socio-économique locale, le responsable a indiqué que de nombreuses localités avaient enregistré des taux de croissance élevés. Seize localités ont enregistré une croissance du PIB régional de 8% ou plus au cours des neuf premiers mois de l'année, dont six avec une croissance supérieure à 10% : Quang Ninh, Hai Phong, Ninh Binh, Phu Tho, Quang Ngai et Bac Ninh.

Il a également indiqué que, lors de la réunion du gouvernement tenue plus tôt dans la journée, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait souligné la nécessité, pour la période à venir, de suivre de près la situation, de réagir par des politiques proactives, opportunes, flexibles et efficaces, d'éviter tout repli sur soi et tout pessimisme face aux difficultés, de ne pas se reposer sur ses lauriers dans un contexte favorable et de maintenir la constance dans la poursuite des objectifs fixés.

Le chef du gouvernement a également insisté sur l'importance de préserver la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation et d'assurer l'équilibre des principaux secteurs de l'économie afin de créer des bases solides pour une croissance rapide et durable. Il a en outre souligné la nécessité de mettre en œuvre une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, étroitement et de manière synchrone avec une politique budgétaire expansionniste et les autres politiques pertinentes.

VNA/CVN