E-transformation : le marché de détail ne veut pas rater le train

Le Vietnam mise sur le développement de son marché de la vente au détail d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2050. Objectif : créer un secteur compétitif et intégré, porté par le commerce électronique et l’innovation, tout en valorisant la culture vietnamienne du commerce.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 21 octobre dernier la décision N°2326/2025 approuvant la stratégie de développement du marché de la vente au détail du Vietnam jusqu’en 2030, avec vision à l’horizon 2050. Cette stratégie vise à développer un marché de détail conforme à l’orientation du commerce intérieur, en respectant les engagements internationaux du pays et en s’adaptant aux tendances émergentes telles que le commerce électronique, l’économie numérique, l’écono-mie verte et l’économie de partage.

Photo : VNA/CVN

Le marché de détail devra jouer pleinement son rôle de pont entre la production et la consommation, tout en stimulant la demande intérieure, en encourageant la consommation de produits vietnamiens et en facilitant leur intégration dans les chaînes mondiales de distribution. Le Vietnam table d’ici 2030 sur une croissance annuelle moyenne de 11 à 11,5% du chiffre d’affaires de la vente au détail de biens et de services de consommation, consolidant ainsi la place stratégique de ce secteur dans l’économie nationale.

Volet clé

Un volet clé de la stratégie concerne le développement du commerce électronique, considéré comme un pilier du marché de détail moderne. Le pays entend perfectionner son cadre juridique, moderniser ses infrastructures techniques et numériques, et garantir un environnement de transactions sûr et pratique pour les entreprises comme pour les consommateurs.

Le chiffre d’affaires du commerce électronique devrait augmenter de 15 à 20% par an, pour représenter 15 à 20% du total national des ventes au détail d’ici 2030. Par ailleurs, environ 40 à 45% des petites et moyennes entreprises sont appelées à rejoindre les plateformes de commerce électronique.

En parallèle, le gouvernement s’emploiera à améliorer les politiques de développement du marché de détail et à rendre l’environnement des affaires plus équitable, transparent et compétitif, afin d’attirer des distributeurs de renom et de favoriser l’innovation des entreprises vietnamiennes. Ces dernières sont encouragées à adopter des modèles de gestion modernes et à se développer selon les formes de distribution les plus avancées au niveau mondial.

La stratégie met l’accent sur le rôle central du secteur privé dans le développement du marché de détail. Tous les acteurs économiques sont invités à y participer, mais les entrepri-ses vietnamiennes demeurent le noyau moteur, avec la volonté de former de grands groupes de distribution nationaux capables de rivaliser avec les détaillants étrangers. L’État continuera également de soutenir les petites entreprises, les coopératives et les commerçants individuels, afin de construire un réseau de distribution diversifié, à plusieurs niveaux et bien réparti sur l’ensemble du territoire.

Sur le plan structurel, le Vietnam souhaite diversifier les formes de distribution, en accélérant la transition vers les modes de vente modernes : supermarchés, centres commerciaux, magasins de proximité ou spécialisés. Le pays encourage également la combinaison harmonieuse entre distribution moderne et traditionnelle, en développant des zones commerciales autour des marchés populaires et des rues commerçantes, qui allient modernité et identité culturelle vietnamienne.

La stratégie encourage en outre le développement des modèles de franchise et des chaînes de magasins vietnamiens et internationaux, dans le but de renforcer la présence de marques de distribution vietnamiennes sur le marché.

Un autre objectif prioritaire consiste à établir des chaînes de liaison entre la production et la distribution, notamment pour les produits agricoles et alimentaires essentiels, afin d’assurer la stabilité de l’offre et de la demande, la qualité et la sécurité sanitaire. Ces chaînes d’approvisionnement seront construites dans une approche durable et traçable, respectueuse de l’environnement et conforme aux normes de qualité.

Le gouvernement encourage les liens verticaux et horizontaux entre producteurs, distributeurs et prestataires de services pour renforcer la compétitivité globale du marché.

Cadre juridique

Ladite stratégie met également en avant le développement du commerce de détail omnicanal (Omnichannel) combinant les ventes en ligne et en magasin pour répondre aux nouvelles habitudes de consommation. Les modes de vente via téléphones mobiles, télévision, réseaux sociaux et applications numériques seront fortement encouragés, dans le cadre de la transition numérique du secteur.

En parallèle, le gouvernement perfectionnera le cadre juridique et les mécanismes d’expérimentation pour les plateformes électroniques fondées sur les technologies avancées, garan-tissant une concur-rence équitable entre les différents modèles commerciaux. Il œuvrera également à développer les services publics numériques liés au commerce électronique, à soutenir la transformation numérique des entre-prises, à encourager les transactions transfrontalières et à bâtir un marché du commerce électronique sain et durable.

Avec une vision à long terme, cette stratégie vise à construire un marché de détail vietnamien moderne, intégré et compétitif, où les entreprises nationales jouent un rôle de premier plan, où le numérique devient le moteur central, la culture du commerce vietnamienne est préservée et valorisée dans le processus d’intégration mondiale.

Thê Linh/CVN



