Audit public : promotion de la coopération entre le Vietnam et la région de Catalogne (Espagne)

Hà Thi My Dung, auditrice générale adjointe du Vietnam, a tenu le 5 novembre une séance de travail avec la Cour des comptes catalane (Espagne), dans le but de promouvoir la coopération entre les deux institutions d'audit.

Accueillant la délégation de l'Audit d'État du Vietnam, Miquel Salazar Canalda, président de la Cour des comptes catalane, a présenté l'histoire, les fonctions, la position et la structure organisationnelle de son institution. Il a notamment insisté sur le rôle indépendant de la Cour dans le contrôle financier, la gestion économique et l'évaluation de l'efficacité des administrations de Catalogne, des autorités locales et des autres organismes du secteur public de la région.

Hà Thi My Dung a remercié son hôte pour son accueil chaleureux et a exprimé sa conviction que cette rencontre ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération entre les deux institutions.

Elle a également profité de l'occasion pour présenter la situation socio-économique actuelle du Vietnam et le développement de l'Audit d'État, précisant que l'institution comptait actuellement 31 entités et plus de 2.000 agents.

Sur le plan international, l'Audit d’État du Vietnam entretient 19 accords bilatéraux en vigueur, est membre fondateur de l'ASEANSAI (Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Asie du Sud-Est), a présidé l'ASOSAI (Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques) pour la période 2018-2021, et a été élue membre de son Comité d'audit pour le mandat 2024-2027.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations et le partage d'expériences dans les domaines d'intérêt commun. Cette coopération sera concrétisée à travers des programmes de formation, des séminaires et l'envoi d’experts.

Le programme de travail s'est poursuivi par un colloque thématique sur "Renforcer la fonction d'audit régional des institutions supérieures de contrôle". Ce colloque, marqué par des interventions des représentants vietnamiens et catalans, a permis d'échanger sur le renforcement des capacités et l'élargissement du champ d'action des audits régionaux.

Les participants ont partagé leurs expériences en matière d'application technologique, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle et du Big Data pour identifier les risques et améliorer la qualité du contrôle financier public.

La partie catalane a salué les efforts de réforme de l'Audit d’État du Vietnam, soulignant notamment la modernisation des méthodes d'audit et le renforcement du rôle des audits régionaux dans la détection et la prévention de la corruption et du gaspillage.

Elle a réitéré son souhait de développer davantage le partage d'expériences et les échanges de délégations professionnelles. Les thèmes prioritaires pour les formations et séminaires bilatéraux incluent l'audit des technologies de l'information, l'audit opérationnel et l'audit du secteur public local.

